"Я не скрываю": спортсменка из России рассказала, почему решила перебраться в Казахстан

Пловчиха Софья Сподаренко объяснила свое решение перейти в сборную Казахстана по плаванию в 2023 году - девушка побеседовала с корреспондентами "Чемпионат".

Софья рассказала, что рассматривала такой вариант и раньше.

"Я родилась в Казахстане - в Усть-Каменогорске. С подросткового возраста мне было интересно - чем живет казахстанское плавание? Находясь в сборной России, уже знакомилась с некоторыми ребятами, общалась. И в целом такой вариант просматривался, держала в голове эту опцию", - заявила девушка.

Она также призналась, что смена спортивного гражданства, в том числе, связана с ограничениями для российских спортсменов.

"В тот момент, когда вопрос встал острее всего, когда стало понятно, что в ближайшие несколько лет россияне никуда не поедут, надо что-то делать, у меня совпали все пункты для перехода. Было бы глупо не попробовать", - отметила она.

Фактор изоляции стал ключевым.

"Да, я этого и не скрываю. Я переехала для того, чтобы иметь доступ к международным стартам", - призналась Сподаренко.

Она также добавила, что сейчас ей очень нравится быть частью новой команды.

"Не знаю, что бы я сейчас делала в свои 27 лет, если бы все еще не была частью международного плавания. Где находить мотивацию? Приехав в Казахстан, я поняла, что у меня опыта выступлений на международных стартах зачастую меньше, чем у 18-летних ребят. На момент переезда у меня было всего три-четыре крупных международных старта, выступления на которых для меня стали гигантским стрессом, потому что я была маленькая, недостаточно готовой. Опыта не хватало. Если есть возможность выступить, хоть и за другую страну, почему нет?" - рассказала Софья.

Также спортсменка рассказала, что учит казахский язык и мечтает дать интервью на нем.

"Стараюсь, у меня есть такое желание. Мне тяжело, искренне, я этого не скрываю. Все еще не могу ответить на вопрос, могу выдать только базу, кто я, сколько мне лет, не больше. Тюркские языки далеки от меня, когда нет даже школьного минимума. Однако потихоньку-полегоньку. Есть мечта дать небольшое, но приятное для казахстанцев интервью на казахском. Дайте мне немного времени, и все будет.

Причем это не пиар, а дань уважения стране, в которой я теперь живу. Мне классно кинуть "респект". Хотя казахстанцы любой нации, казахи всегда отличают казахского русского от неказахского русского. "Свой - не свой" - увидят. Без какого-либо негатива, понятия "чужой" у нас нет. Полная доброжелательность. Но схитрить и сойти за местного не выйдет", - заявила пловчиха.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Ранее мы писали о других спортсменах, которые перебрались в Казахстан. Например, экс-боец UFC Дамир Исмагулов не так давно признался, почему решил перебраться в Казахстан из России и связать свою дальнейшую судьбу с нашей страной. Он назвал факторы, которые важны для него и его семьи.

А недавно вице-президент федерации тенниса РК Юрий Польский рассказал о том, почему Александр Бублик решил выступать за Казахстан. По его словам, в России Сашу не замечали.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.