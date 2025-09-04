"Я не скрываю": спортсменка из России рассказала, почему решила перебраться в Казахстан

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Спорт
      Провели подряд дней с нами

      "Я не скрываю": спортсменка из России рассказала, почему решила перебраться в Казахстан

      Опубликовано:

      Софья Сподаренко
      Софья Сподаренко. Фото: instagram.com/qaz_team_official

      Пловчиха Софья Сподаренко объяснила свое решение перейти в сборную Казахстана по плаванию в 2023 году - девушка побеседовала с корреспондентами "Чемпионат".

      Софья рассказала, что рассматривала такой вариант и раньше.

      "Я родилась в Казахстане - в Усть-Каменогорске. С подросткового возраста мне было интересно - чем живет казахстанское плавание? Находясь в сборной России, уже знакомилась с некоторыми ребятами, общалась. И в целом такой вариант просматривался, держала в голове эту опцию", - заявила девушка.

      Она также призналась, что смена спортивного гражданства, в том числе, связана с ограничениями для российских спортсменов.

      "В тот момент, когда вопрос встал острее всего, когда стало понятно, что в ближайшие несколько лет россияне никуда не поедут, надо что-то делать, у меня совпали все пункты для перехода. Было бы глупо не попробовать", - отметила она.

      Фактор изоляции стал ключевым.

      "Да, я этого и не скрываю. Я переехала для того, чтобы иметь доступ к международным стартам", - призналась Сподаренко.

      Она также добавила, что сейчас ей очень нравится быть частью новой команды.

      "Не знаю, что бы я сейчас делала в свои 27 лет, если бы все еще не была частью международного плавания. Где находить мотивацию? Приехав в Казахстан, я поняла, что у меня опыта выступлений на международных стартах зачастую меньше, чем у 18-летних ребят. На момент переезда у меня было всего три-четыре крупных международных старта, выступления на которых для меня стали гигантским стрессом, потому что я была маленькая, недостаточно готовой. Опыта не хватало. Если есть возможность выступить, хоть и за другую страну, почему нет?" - рассказала Софья.

      Также спортсменка рассказала, что учит казахский язык и мечтает дать интервью на нем.

      "Стараюсь, у меня есть такое желание. Мне тяжело, искренне, я этого не скрываю. Все еще не могу ответить на вопрос, могу выдать только базу, кто я, сколько мне лет, не больше. Тюркские языки далеки от меня, когда нет даже школьного минимума. Однако потихоньку-полегоньку. Есть мечта дать небольшое, но приятное для казахстанцев интервью на казахском. Дайте мне немного времени, и все будет.

      Причем это не пиар, а дань уважения стране, в которой я теперь живу. Мне классно кинуть "респект". Хотя казахстанцы любой нации, казахи всегда отличают казахского русского от неказахского русского. "Свой - не свой" - увидят. Без какого-либо негатива, понятия "чужой" у нас нет. Полная доброжелательность. Но схитрить и сойти за местного не выйдет", - заявила пловчиха.

      Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

      Ранее мы писали о других спортсменах, которые перебрались в Казахстан. Например, экс-боец UFC Дамир Исмагулов не так давно признался, почему решил перебраться в Казахстан из России и связать свою дальнейшую судьбу с нашей страной. Он назвал факторы, которые важны для него и его семьи.

      А недавно вице-президент федерации тенниса РК Юрий Польский рассказал о том, почему Александр Бублик решил выступать за Казахстан. По его словам, в России Сашу не замечали.

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.