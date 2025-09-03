Предложил секс втроем: экс-звезда "Челси" оказался в центре скандала

Экс-игрок "Челси", ныне выступающий за кипрский "Пафос" Давид Луис, оказался в центре скандала - его обвиняют в угрозах в адрес девушки после ее отказа на непристойное предложение, пишет The Sun.

26-летняя соцработница Керолайн Кавальканте заявила, что футболист стал отправлять ей сообщения с угрозами после того, как он предложил ей секс втроем, но она отказала спортсмену.

Сообщается, что суд выдал Луису запрет на приближение к девушке, чтобы защитить ее.

David Luiz, ex-Flamengo, foi denunciado por sua suposta amante A assistente social Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante registrou alegações de ameaça de morte e intimidação por parte do jogador. pic.twitter.com/LdPQArB4hh — Arquivo Vermelho (@ArquivoVermelho) August 30, 2025

Издание пишет, что Кавальканте обратилась в полицию из-за угроз, в том числе в отношении ее сына, которые, по ее словам, поступали от именитого спортсмена.

Она заявила, что футболист ссылался на свои деньги и власть.

O zagueiro David Luiz teve caso de traição exposto por Karol Cavalcante, apontada como sua amante.



Ela revelou que o jogador sugeriu um trisal com ela e uma amiga, mas ela recusou.



Frustrado com a negativa, David Luiz teria dito: “servir ao Senhor é o caminho”.



️… pic.twitter.com/cCszDTn6I8 — Gols do Brasileirão ⚽️ (@golsdobrasil1) August 22, 2025

По ее словам, Луис впервые связался с ней через интернет и пригласил в дорогой отель. После произошла ссора из-за предложения о групповом сексе, которое не понравилось Кавальканте.

Сам же Луис отрицает, что угрожал Кавальканте или встречался с ней лично, но признает, что переписывался с ней в Instagram.

O Poder Judiciário do Ceará concedeu medidas protetivas contra David Luiz, acusado por Karol Cavalcante de perseguição, ameaças e tentativa de chantagem após um caso em julho.



David Luiz teria ameaçado divulgar vídeos íntimos e oferecido R$ 100 mil para evitar a exposição de… pic.twitter.com/IPCTqLfqTV — Gols do Brasileirão ⚽️ (@golsdobrasil1) August 29, 2025

По информации 24 СМИ, Давид Луис Морейра Мариньо родился в бразильском городе Диадема 22 апреля 1987 года. Свой путь к спортивным вершинам Давид начал в любительских командах, а в 16 лет начал профессиональную карьеру.

Талант мальчика заметил клуб "Бенфика", после первого матча его подписали на пять лет. Тем не менее вскоре его выкупили представители "Челси", где бразилец быстро превратился в звезду. В составе лондонского клуба он завоевал Кубок Англии и звание чемпиона Лиги Европы.

В 2014 Луис перешел в ПСЖ и дважды стал чемпионом Франции. После возвращался в "Челси", играл за "Арсенал", а в настоящее время выступает в клубе "Пафос".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.