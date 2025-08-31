Игрушки "Лабубу" и дреды: теннисистка Наоми Осака произвела фурор на US Open своими нарядами

В Нью-Йорке в эти дни проходит один из самых престижных теннисных турниров - US Open, на котором внимание болельщиков привлекли наряды японской теннисистки Наоми Осаки, передает NUR.KZ.

US Open - это один из четырех турниров Большого шлема в теннисе и одно из самых известных спортивных событий в плане маркетинга. Экс-первая ракетка мира Наоми Осака всегда старается выступать на крупных турнирах в уникальных нарядах, которые со своей командой готовит задолго до их старта.

В этом году она удивила общественность не только своим нарядом, но и аксессуарами, например, игрушкой "Лабубу". На свой первый матч Наоми вышла в подготовленном специально для нее розовом платье, а также дополнила образ дредами, заколками в форме роз и наушниками, усыпанными камнями. К сумке Наоми прикрепила изготовленную для нее игрушку "Лабубу".

Позже Наоми рассказала, что дала этой игрушке имя - Билли Джин Кинг, в честь одной из самых известных теннисисток в истории этого вида спорта. На свой второй матч Наоми надела уже другое платье лилового цвета, а также показала общественности другую игрушку "Лабубу". Ей Наоми дала имя Артур Флэш.

Наоми все еще борется за титул и, возможно, удивит публику новыми игрушками и нарядами.

А на "Ролан Гаррос", который прошел летом в Париже, Осака предстала в образе героини популярного аниме - Сакуры.

Как указано на официальном сайте Олимпийских игр, Наоми Осака родилась в семье японки и гаитянина, а широкую известность приобрела в 2016 году. В возрасте 19 лет она провела несколько ярких матчей и была признана новичком года Женской теннисной ассоциацией. Это было только начало.

В 2018 год Осака начала с победы над первой ракеткой мира Симоной Халеп, после чего выиграла свой первый титул WTA в Индиан-Уэллсе. Семь месяцев спустя японка покорила новую вершину, когда в финале Открытого чемпионата США переиграла своего многолетнего кумира Серену Уильямс.

Следующий турнир Большого шлема - Открытый чемпионат Австралии 2019 года - получился для Осаки не менее запоминающимся. Японка стала первой теннисисткой с 2001 года, кто взял два турнира Большого шлема подряд.

В Токио-2020 Осака отправилась в качестве первой теннисистки из Азии, кто стал первой ракеткой мира, и первого победителя турнира Большого шлема из Японии. Она также стала первой теннисисткой, кому доверили зажечь олимпийскую чашу на церемонии открытия.

Сейчас она выиграла четыре турнира Большого шлема и является одной из самых богатых спортсменок мира.

