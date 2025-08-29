"Говорил, что я - не футболист": защитник "Кайрата" обратился к российскому клубу

Защитник "Кайрата" Егор Сорокин на днях адресовал сторис руководству казанского "Рубина" - в интервью Sport24 он рассказал, почему решил так сделать после выхода в общий этап ЛЧ.

"Рашиду, Дзюбе, привет, обнял", - написал футболист на фоне сетки клубов, прошедших в основной этап Лиги чемпионов и добавил эмодзи "клоун".

Сторис была посвящена Рашиду Рахимову и спортивному директору "Рубина" Константину Дзюбе, отмечает издание.

Это люди, которым я оказался не нужен. В первый же мой день в «Рубине» Рахимов сказал мне: "Мы тебя тут не ждали". У меня - своя дорога, у него - своя. Рахимов мне говорил, что я - не футболист. А я доказываю ему обратное", - прокомментировал свою публикацию Егор.

