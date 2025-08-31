Известная гимнастка показала горячие фото в бикини с Мальдив
Серебряный призер Олимпиады по спортивной гимнастике Дарья Нагорная выложила горячие фото в бикини и похвасталась рельефной фигурой, передает NUR.KZ.
Снимками Даша поделилась в своем профиле в Instagram. Спортсменка отдыхала на Мальдивах.
"Время возвращаться домой", - подписала она фото.
Нагорная сфотографировалась в разных позах на белом песке у самого океана. Гимнастка позировала на пляже в коричневом бикини, показав изящную фигуру с рельефными мышцами и кубиками пресса.
"Милая Даша", "Малышечка", "Вау", "Просто прелесть", - писали фанаты.
По информации 24СМИ, Дарья Спиридонова (Нагорная в замужестве - прим. ред) родилась 8 июля 1998 года в городе Новочебоксарске.
Ее папа занимался вольной борьбой, мама - легкой атлетикой, а старший брат Александр - футболом.
В детстве Дарья оказалась в зале гимнастики и полюбила этот спорт - любимым снарядом девочки стали брусья.
Первые победы начались еще в 2008-м, когда Дарья выиграла городские соревнования в Чебоксарах. В 2014 году выступила на чемпионате России и завоевала золото за упражнения на брусьях, а также взяла серебро на бревне. После этого последовали призовые места на Кубке России и чемпионате Европы.
Через два года на ОИ в Рио в командном многоборье и принесла стране серебряную медаль.
В начале 2021 года она завершила карьеру в спортивной гимнастике.
