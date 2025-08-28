Проигрывали 3:0: тренера увезли в больницу с гипертоническим кризом
Главный тренер российского клуба "Сочи" Роберт Морено попал в больницу с гипертоническим кризом - его увезли во время футбольного матча, передает РИА Спорт.
Сообщается, что испанский специалист в сопровождении помощников ушел в подтрибунное помещение, когда при счете 0:3 футболист "Сочи" Макар Чирков забил первый мяч в ворота "Краснодара".
Позже тренера увезли на скорой помощи с гипертоническим кризом - информацию подтвердили корреспондентам издания в ФК "Сочи".
Позже футбольный клуб сообщил, что госпитализация тренеру не понадобилась.
Сообщалось, что Морено был доставлен в одну из городских клиник для прохождения углубленного обследования. По его итогам врачи не выявили серьезных проблем со здоровьем и подтвердили, что госпитализация не требуется.
В футбольном клубе подчеркнули, что медучреждение он покинул самостоятельно.
Матч, во время которого тренеру стало плохо, завершился со счетом 2:4 в пользу "Краснодара".
