Упал футболист: момент землетрясения у берегов Касипия попал в трансляцию футбольного матча
Футболист упал во время игры из-за землетрясения в Дагестане - подземные толчки попали в трансляцию футбольного матча. Комментатор эмоционально отреагировал на произошедшее.
Кадры появились в Telegram-канале SHOT. На них видно, как во время футбольного матча происходит землетрясение. Камера начинает сильно трястись. Кроме того на поле из-за подземных толчков упал один из футболистов.
Мужчина, который комментировал матч, произнес молитву после землетрясения, а затем продолжил свою работу.
"Землетрясение...это жесткое было землетрясение", - эмоционально прокомментировал он случившееся.
Как пишет РИА Спорт, инцидент произошел в одном из манежей республики Дагестан, где в рамках любительского турнира встречались местные команды "Магма" и "Азерпетрол".
Сообщается, что на видео попали афтершоки, из-за которых футболист потерял равновесие.
Несмотря на возгласы комментатора "землетрясение", игроки продолжили игру и завершили матч нулевой ничьей.
