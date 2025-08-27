Упал футболист: момент землетрясения у берегов Касипия попал в трансляцию футбольного матча

Футболист упал во время игры из-за землетрясения в Дагестане - подземные толчки попали в трансляцию футбольного матча. Комментатор эмоционально отреагировал на произошедшее.

Кадры появились в Telegram-канале SHOT. На них видно, как во время футбольного матча происходит землетрясение. Камера начинает сильно трястись. Кроме того на поле из-за подземных толчков упал один из футболистов.

Мужчина, который комментировал матч, произнес молитву после землетрясения, а затем продолжил свою работу.

"Землетрясение...это жесткое было землетрясение", - эмоционально прокомментировал он случившееся.

Как пишет РИА Спорт, инцидент произошел в одном из манежей республики Дагестан, где в рамках любительского турнира встречались местные команды "Магма" и "Азерпетрол".

Сообщается, что на видео попали афтершоки, из-за которых футболист потерял равновесие.

Несмотря на возгласы комментатора "землетрясение", игроки продолжили игру и завершили матч нулевой ничьей.

