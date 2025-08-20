jitsu gif
      Кадыров подарил Чимаеву Maybach после завоевания пояса UFC

      Опубликовано:

      Хамзат Чимаев
      Хамзат Чимаев: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

      Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров встретил нового чемпиона UFC в среднем весе Хамзата Чимаева в аэропорту и подарил ему Maybach, пишет издание РИА Спорт.

      Сообщается, что чеченский лидер лично встречал Чимаева в аэропорту Грозного после его триумфа в Чикаго.

      Хамзат представляет ОАЭ, но является бойцом чеченского происхождения.

      По информации издания, Кадыров поздравил Чимаева с победой над Дрикусом дю Плесси и завоеванием чемпионского пояса, за это вручил ему автомобиль Maybach.

      "Я на все сто процентов был уверен в победе Хамзата Чимаева. Даже не сомневался", - заявил глава Чечни журналистам.

      Кадрами встречи спортсмена в аэропорту поделились в Telegram-канале "Ушатайка".

      На опубликованных кадрах видно, как Кадыров с теплом встречает Чимаева, который вышел из самолета с поясом чемпиона UFС.

      Напомним, в минувшие выходные в главном событии турнира UFC 319 Чимаев по итогам пяти раундов разгромил южноафриканца Дрикуса дю Плесси и забрал у него чемпионский пояс в среднем весе.

      Убедительная победа принесла Чимаеву бонус за "Выступление вечера" в размере 50 тысяч долларов.

      Чеченский боец также установил рекорд UFC по числу точных ударов за один бой - он успел выполнить 529 точных ударов.

      Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

