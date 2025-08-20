Кадыров подарил Чимаеву Maybach после завоевания пояса UFC

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров встретил нового чемпиона UFC в среднем весе Хамзата Чимаева в аэропорту и подарил ему Maybach, пишет издание РИА Спорт.

Сообщается, что чеченский лидер лично встречал Чимаева в аэропорту Грозного после его триумфа в Чикаго.

Хамзат представляет ОАЭ, но является бойцом чеченского происхождения.

По информации издания, Кадыров поздравил Чимаева с победой над Дрикусом дю Плесси и завоеванием чемпионского пояса, за это вручил ему автомобиль Maybach.

"Я на все сто процентов был уверен в победе Хамзата Чимаева. Даже не сомневался", - заявил глава Чечни журналистам.

Кадрами встречи спортсмена в аэропорту поделились в Telegram-канале "Ушатайка".

На опубликованных кадрах видно, как Кадыров с теплом встречает Чимаева, который вышел из самолета с поясом чемпиона UFС.

Напомним, в минувшие выходные в главном событии турнира UFC 319 Чимаев по итогам пяти раундов разгромил южноафриканца Дрикуса дю Плесси и забрал у него чемпионский пояс в среднем весе.

Убедительная победа принесла Чимаеву бонус за "Выступление вечера" в размере 50 тысяч долларов.

Чеченский боец также установил рекорд UFC по числу точных ударов за один бой - он успел выполнить 529 точных ударов.

