Самая сексуальная спортсменка мира похвасталась загаром в бикини
Опубликовано:
Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт, которую СМИ и фанаты называют самой сексуальной спортсменкой мира, поделилась в Instagram фотографиями с отдыха, передает NUR.KZ.
26-летняя спортсменка опубликовала серию фотографий, на которых попозировала в бикини и платье. Заметно, что девушка загорела на отдыхе.
Всего за 12 часов публикация набрала больше 114 тыс. отметок "Нравится" и сотни восторженных комментариев.
"Нереальная", "Выглядишь великолепно, отдохнувшей", "Уау", "Потрясающе красива", "Что за красота", - пишут поклонники девушки.
Напомним, в 2021 году Алиса впервые приняла участие в летних Олимпийских играх в 2021 в Токио.
Немка выступила на последней Олимпиаде в Париже, однако за две попытки ей пока не удалось занять призовые места на главных стартах четырехлетия.
В 2021 году Алика впервые приняла участие в летних Олимпийских играх – 2020 в Токио. Также немка выступила на последней Олимпиаде в Париже, однако за две попытки ей пока не удалось занять призовые места на главных стартах четырехлетия.
На страницу легкоатлетки подписано более 5,5 млн аккаунтов, а также она имеет ряд контрактов с люксовыми брендами и даже дефилировала на Парижской неделе моды.
Несмотря на популярность и открытые фото в бикини, известно, что Алика отказался в фотосессии для PlayBoy. Сама Шмидт заявляла, что на первом месте у нее находится спорт.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2277054-samaya-seksualnaya-sportsmenka-mira-pohvastalas-zagarom-v-bikini/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах