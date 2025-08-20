Самая сексуальная спортсменка мира похвасталась загаром в бикини

Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт, которую СМИ и фанаты называют самой сексуальной спортсменкой мира, поделилась в Instagram фотографиями с отдыха, передает NUR.KZ.

26-летняя спортсменка опубликовала серию фотографий, на которых попозировала в бикини и платье. Заметно, что девушка загорела на отдыхе.

Всего за 12 часов публикация набрала больше 114 тыс. отметок "Нравится" и сотни восторженных комментариев.

"Нереальная", "Выглядишь великолепно, отдохнувшей", "Уау", "Потрясающе красива", "Что за красота", - пишут поклонники девушки.

Напомним, в 2021 году Алиса впервые приняла участие в летних Олимпийских играх в 2021 в Токио.

Немка выступила на последней Олимпиаде в Париже, однако за две попытки ей пока не удалось занять призовые места на главных стартах четырехлетия.

На страницу легкоатлетки подписано более 5,5 млн аккаунтов, а также она имеет ряд контрактов с люксовыми брендами и даже дефилировала на Парижской неделе моды.

Несмотря на популярность и открытые фото в бикини, известно, что Алика отказался в фотосессии для PlayBoy. Сама Шмидт заявляла, что на первом месте у нее находится спорт.

