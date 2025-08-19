Тренера по гимнастике осудили на 10 лет за насилие над детьми в США

Тренеру по гимнастике в США вынесли приговор за насилие над детьми - преступления Адама Ричарда Джейкобса связаны с сексуальной эксплуатацией детей, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Спорт.

По данным издания, Джейкобс признался в использовании скрытой камеры для создания материалов сексуального характера с несовершеннолетними.

Также тренер признался в перевозке ребенка с целью совершения преступлений сексуального характера.

Помимо тюремного срока, федеральный суд назначил Джейкобсу пожизненный режим надзора после выхода на свободу. Тренер также привлечен к ответственности властями Юты.

Согласно материалам уголовного дела, начиная с неизвестной даты до марта 2023 года осужденный использовал свое положение тренера по гимнастике и отвозил несовершеннолетнего из Юты в другие штаты. Во время этих поездок Джейкобс устанавливал скрытые камеры в номере отеля и ванной комнате ребенка - мужчина делал это для создания запрещенных материалов.

Выяснилось, что сотрудники Федерации гимнастики США дважды обнаруживали скрытые камеры в унисекс-туалете спортивного комплекса и сообщали об этом в полицию.

А в ходе обысков были найдены около 120 видео с записями жертв в туалете. Примерно на 40 видео зафиксировано, как Джейкобс устанавливал камеры у себя дома и в помещениях спортивного центра.

Напомним, в 2024 году в Талдыкоргане тренера по самбо осудили на 12 лет лишения свободы по обвинению в педофилии. Осужденный ранее работал тренером по самбо и был уволен в конце ноября 2023 года за несколько дней до возбуждения в отношении него уголовного дела.

В 2022 году в Алматинской области вынесли приговор тренеру, которого подозревали в сексуальной близости с 14-летней подопечной.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.