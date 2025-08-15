Назвал идиотом: американский теннисист заплатит круглую сумму за оскорбление судьи
Опубликовано:
Американского теннисиста оштрафовали почти на 25 тыс. долларов за оскорбление судьи - решение приняла Ассоциация теннисистов-профессионалов, передает РИА Спорт.
Во время матча с россиянином Романом Сафиуллиным американец Райли Опелка назвал судью на вышке Начо Форкаделя идиотом.
"Прости, Роман. Начо - идиот", - обронил спортсмен оскорбительную фразу.
Недавно теннисиста уведомили о получении штрафа в размере 24,6 тыс. долларов за эту фразу в обращении к Сафиуллину.
Отмечается, что в тот день Опелка уступил россиянину в матче первого круга со счетом 5:7, 4:6.
Издание пишет, что американец получил еще одно наказание - на него наложили штраф в 30 тыс. долларов за неспортивное поведение из-за ложного вызова физиотерапевта. Перед этим американец жаловался на плохую видимость и настаивал на том, что травмирован.
По информации "Чемпионат", Опелка родился в 28 августа 1997 года в Миссури, США. В настоящее время проживает во флориде. Профессиональную карьеру теннисиста начал в 2015 году. За 10 лет сумел завоевать 4 титула в 2019, 2020 и 2022 годах.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2275623-nazval-idiotom-amerikanskiy-tennisist-zaplatit-krugluyu-summu-za-oskorblenie-sudi/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах