Назвал идиотом: американский теннисист заплатит круглую сумму за оскорбление судьи

Американского теннисиста оштрафовали почти на 25 тыс. долларов за оскорбление судьи - решение приняла Ассоциация теннисистов-профессионалов, передает РИА Спорт.

Во время матча с россиянином Романом Сафиуллиным американец Райли Опелка назвал судью на вышке Начо Форкаделя идиотом.

"Прости, Роман. Начо - идиот", - обронил спортсмен оскорбительную фразу.

Недавно теннисиста уведомили о получении штрафа в размере 24,6 тыс. долларов за эту фразу в обращении к Сафиуллину.

Отмечается, что в тот день Опелка уступил россиянину в матче первого круга со счетом 5:7, 4:6.

Издание пишет, что американец получил еще одно наказание - на него наложили штраф в 30 тыс. долларов за неспортивное поведение из-за ложного вызова физиотерапевта. Перед этим американец жаловался на плохую видимость и настаивал на том, что травмирован.

По информации "Чемпионат", Опелка родился в 28 августа 1997 года в Миссури, США. В настоящее время проживает во флориде. Профессиональную карьеру теннисиста начал в 2015 году. За 10 лет сумел завоевать 4 титула в 2019, 2020 и 2022 годах.

