Красавчик-пилот "Формулы-1" поделился горячими снимками с отдыха

Гонщик "Мерседеса" Джордж Расселл поделился на своей странице в Instagram фотографиями с отдыха, который он проводит с возлюбленной, передает NUR.KZ.

Судя по постам на странице Рассела, свой отпуск он проводит на Сардинии, в Италии.

На фотографиях видно, что компанию в отпуске ему составляет его возлюбленная Кармен Монтеро Мундт.

"Скучаю по гонкам, наслаждаюсь отдыхом", - гласит подпись к посту.

Как отмечает портал Championat, в настоящий момент Расселл занимает четвертое место в общем зачете пилотов, имея в активе 172 очка. Следующий этап "Формулы-1", Гран-при Нидерландов, пройдет с 29 по 31 августа.

К слову, Рассела можно назвать одним из самых популярных автогонщиков - за его страницей в Instagram следит больше 7,1 млн подписчиков.

Фанаты гонщика нередко в комментариях нередко называют его красавчиком и "топлес-моделью Mersedec" из-за его красивой внешности и любви к фото с обнаженным торсом.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.