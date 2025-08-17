Красавчик-пилот "Формулы-1" поделился горячими снимками с отдыха
Опубликовано:
Гонщик "Мерседеса" Джордж Расселл поделился на своей странице в Instagram фотографиями с отдыха, который он проводит с возлюбленной, передает NUR.KZ.
Судя по постам на странице Рассела, свой отпуск он проводит на Сардинии, в Италии.
На фотографиях видно, что компанию в отпуске ему составляет его возлюбленная Кармен Монтеро Мундт.
"Скучаю по гонкам, наслаждаюсь отдыхом", - гласит подпись к посту.
Как отмечает портал Championat, в настоящий момент Расселл занимает четвертое место в общем зачете пилотов, имея в активе 172 очка. Следующий этап "Формулы-1", Гран-при Нидерландов, пройдет с 29 по 31 августа.
К слову, Рассела можно назвать одним из самых популярных автогонщиков - за его страницей в Instagram следит больше 7,1 млн подписчиков.
Фанаты гонщика нередко в комментариях нередко называют его красавчиком и "топлес-моделью Mersedec" из-за его красивой внешности и любви к фото с обнаженным торсом.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2275530-krasavchik-pilot-formuly-1-podelilsya-goryachimi-snimkami-s-otdyha/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах