      Одна из "ярчайших фигуристок планеты" решила вернуться на лед через неделю после родов

      Опубликовано:

      Александра Трусова, российская спортсменка
      Александра Трусова. Фото: Annice Lyn/Getty Images

      Серебряная медалистка Олимпийских игр 2022 года фигуристка Александра Трусова в своем Telegram-канале заявила о возвращении на лед, передает NUR.KZ.

      21-летняя спортсменка 6 августа впервые стала мамой - о радостном событии она рассказала своим подписчикам. У фигуристки и ее избранника Макара Игнатова родился сын, которого назвали Михаилом.

      А накануне Александра поделилась ощущениями в новом статусе. Она призналась, что, несмотря на помощь мужа и мамы, все равно ничего не успевает.

      Тем не менее спортсменка намерена вернуться на лед.

      "Но все же я понемногу привыкаю к нашему новому ритму жизни. Уже завтра я возвращаюсь на лед! Активная жизнь с маленьким ребенком – это тот еще челлендж. Но мне нравится", - написала спортсменка.

      Как указано на официальном сайте Олимпийских игр, Александра является серебряным призером зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года. Также она дважды побеждала на юниорских чемпионатах мира (2018, 2019). Становилась бронзовым призером чемпионата мира (2021) и Европы (2020, 2022).

      Отмечается, что девушка очень быстро стала известна наиболее редкой для женского фигурного катания способностью выполнять четверные прыжки.

      "Она стала первой женщиной, выполнившей четверные лутц, флип и тулуп на соревнованиях, а также первой, кто выполнил два, а затем и три четверных прыжка в произвольной программе", - сказано на сайте.

      Несколько лет назад Трусову назвали "ярчайшей фигуристкой года".

      В августе прошлого года Трусова вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова (сейчас девушка носит фамилию мужа). А в марте этого года пара объявила о беременности.

      Последним полноценным соревновательным сезоном для Александры стал цикл 2022/23.

      Отметим, что спортсменка входит в число самых популярных фигуристок планеты. В частности, в социальной сети Instagram у нее около 1,6 млн подписчиков.

