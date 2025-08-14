Футболисты "Челси" отдали семье погибшего Диогу Жоты все свои бонусы за чемпионат мира

Футболисты "Челси" перевели все бонусы за клубный ЧМ семье Диогу Жоты - 28-летний игрок погиб в начале июля в Испании в ДТП, передает РИА Спорт.

Футболисты лондонского клуба, которые недавно стали чемпионами клубного чемпионата мира по футболу, решили перевести все свои бонусные деньги за победу семье погибшего футболиста "Ливерпуля" Диогу Жоты.

Победа на турнире принесла клубу 114,6 миллиона долларов. Сообщается, что "Челси" выделил 15,5 миллиона долларов в виде бонусов футболистам, принимавшим участие в турнире.

Напомним, что 3 июля в результате автомобильной аварии в испанском городе Самора погиб звезда английского футбольного клуба "Ливерпуль" и сборной Португалии Диогу Жота. Вместе с ним погиб младший брат Андре.

СМИ тогда писали, что причиной ДТП стала лопнувшая шина на Lamborghini при попытке обгона на высокой скорости.

Сообщалось, что за несколько дней до гибели Жота женился.

На смерть футболиста отреагировал его товарищ по сборной Португалии Криштиану Роналду.

Позже очевидец аварии, в которой погиб футболист Диогу Жота и его брат Андре Силва, рассказал подробности трагедии.

