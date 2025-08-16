Спортивная журналистка сразила поклонников дерзким нарядом с глубоким декольте
Итальянская спортивная журналистка Элеонора Инкардона побывала на Таймс-Сквер и сделала серию горячих фото - ведущая сразила своих поклонников ярко-красным нарядом с декольте, передает NUR.KZ.
Кадрами она поделилась на своей странице в Instagram.
"Таймс-Сквер. Люблю Соединенные Штаты. Надеюсь, что скоро вернусь", - написала Элеонора под фото.
Итальянка появилась на главной площади Манхеттена в красном топе с глубоким декольте и спортивных штанах. Также девушка прокатилась на нью-йоркском такси, которое тоже стало визитной карточкой "Большого яблока".
"Мой город тебе к лицу, детка", "Дива", "Красотка в красном, мой Бог", "Принцесса в Нью-Йорке", "Замечательная", "С твоим появлением даже Нью-Йорк преобразился", "Чудесное создание", - писали фанаты ведущей.
Как пишет Sports.ru, Инкардона часто оказывается в центре внимания из-за своих нарядов во время спортивных трансляций, Например, недавно бывшая полузащитница "Нюрнберга" отреагировала на топ с глубоким вырезом, в котором ведущая DAZN Элеонора работала на матче клубного чемпионата.
По информации The Sun, 34-летняя Элеонора Инкардона не так давно стала лицом "Серии А". Модель ведет трансляции доя платформы DAZN. Многие сравнивают ее с другой популярной спортивной ведущей Дилеттой Леоттой.
Элеонора родилась на Сиции. В 2010 году принимала участие в конкурсе "Мисс Италия", а до этого мечтала стать юристом и даже получила соответствующее образование.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2275239-sportivnaya-zhurnalistka-srazila-poklonnikov-derzkim-naryadom-s-glubokim-dekolte/
