Фото первой ракетки мира топлес разделило ее поклонников

Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась в Instagram серией фото, которые вызвали споры в комментариях, передает NUR.KZ.

27-летняя спортсменка поделилась снимками из Майами. На первом фото она позирует топлес, без макияжа, а на втором видны лишь ее ноги в бикини.

Фотографии пришлись по душе большинству поклонников Соболенко - пост собрал больше 270 тыс. лайков.

"Считаю дни, пока снова увижу тебя на корте", "Я должен сказать, ты такая красивая", "Ты выглядишь прекрасно и горячо", - пишут поклонники Арины.

Однако некоторые подписчики теннисистки раскритиковали ее, разглядев вмешательство косметолога во внешность.

"Хватит, ну зачем все делают губы, ты итак красивая", "Если бы не филлеры в губах, ты бы выглядела еще прекраснее", "Это несексуально, извини, но это так", "Нужно остановиться на этом и больше не колоть губы, они выглядят смешно", - гласят комментарии.

По данным "Газета.Ru" , белорусская теннисистка Арина Соболенко родилась 5 мая 1998 года в Минске.

Теннисом начала заниматься в шесть лет. По ее признанию, к девяти годам ей разонравилось тренироваться, но она продолжала, чтобы не разочаровывать родителей, а затем поняла, что это все-таки ее вид спорта.

Как уточняет "Чемпионат", Соболенко - трехкратная победительница турниров "Большого шлема". В данный момент она - первая ракетка мира.

Сообщается, что уже 250 недель теннисистка входит в топ-10 рейтинга WTA.

