"Самая красивая спортсменка мира" показала фото в ультракороткой юбке
Опубликовано:
Признанная в 2022 году журналом Maxim "самой красивой спортсменкой мира" гольфистка Пейдж Спиранак снялась в откровенном наряде, передает NUR.KZ.
Публикация появилась в Instagram-аккаунте спортсменки. Спинарак, собрав волосы в высокий хвост, предстала в облегающем топе без бюстгальтера под ним и ультракороткой плиссированной юбке.
Поклонники гольфистки оценили ее образ, восхищаясь внешностью девушки и оставляя в комментариях эмодзи сердечек и огоньков.
Пейдж Спиранак, как пишет газета "Спорт Экспресс", уже давно ассоциируется с женским гольфом. Популярность ей принесли соцсети: на своей странице блондинка выставляет фото и видео, на которых учит выбирать клюшку для гольфа и правильно совершать удары.
Пейдж всегда любила спорт. В детстве занималась художественной гимнастикой. И только травма коленной чашечки не позволила ей выступать за сборную США.
Уходить из спорта Спиранак не хотела, поэтому увлеклась гольфом.
В первое время у нее действительно получалось: она быстро вошла в топ-20 юниорского рейтинга, была капитаном женской команды в колледже.
Однако после перехода на взрослый уровень гольфистка не выдержала конкуренции. В ее активе - лишь одна победа на Cactus Tour в мае 2016 года. На других крупных стартах у нее не получалось пройти даже отборочный раунд.
В 2016 году после очередной неудачи она приняла решение сосредоточиться на ведении своего блога и моделинге.
https://www.nur.kz/sport/about-sports/2272884-samaya-krasivaya-sportsmenka-mira-pokazala-foto-v-ultrakorotkoy-yubke/
