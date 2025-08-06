Брат казахстанского боксера Серика Мусадилова погиб в Грузии

В Грузии был найден мертвым 27-летний Чингиз Мусадилов - брат известного профессионального боксера Серика Мусадилова. Факт гибели подтвердили в посольстве Казахстана, сообщает Sports24.kz.

По данным издания, последний раз мужчину видели в ночь на 4 августа возле одного из ночных заведений в центре Тбилиси. После этого связь с ним была прервана, дома и на работе он не появлялся. Тогда родные забили тревогу и обратились в полицию.

"Поиски продолжались несколько дней и завершились трагически: 27-летний Чингиз был найден мертвым. Подробности и причины смерти в настоящий момент не разглашаются. Информацию о гибели подтвердили в посольстве Казахстана в Грузии", - пишет издание.

Сообщается, что брат погибшего Серик Мусадилов - один из самых перспективных тяжеловесов в профессиональном боксе Казахстана. Известный под прозвищем "Панда", он провел более десяти боев на профи-ринге, большинство из которых завершились нокаутом.

Мусадилов активно представляет Казахстан на международной арене и считается подающим большие надежды в своей весовой категории.

Напомним, в марте южнокорейские СМИ сообщали, что в провинции Кенгидо случилась авария, в результате которой погибли четверо граждан РК.

А недавно сообщалось, что в горах Алматы потерялся 20-летний парень, его поисками занимались сотрудники ДЧС и волонтеры. Спустя несколько дней стало известно о его гибели.

Также в ДЧС Алматы сообщали о поисках 18-летнего парня, который пропал 2 июля. Информация о пропаже парня поступила в ДЧС 6 июля. Позже пропавшего нашли мертвым без внешних признаков насильственной смерти.

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