Брат казахстанского боксера Серика Мусадилова погиб в Грузии
Опубликовано:
В Грузии был найден мертвым 27-летний Чингиз Мусадилов - брат известного профессионального боксера Серика Мусадилова. Факт гибели подтвердили в посольстве Казахстана, сообщает Sports24.kz.
По данным издания, последний раз мужчину видели в ночь на 4 августа возле одного из ночных заведений в центре Тбилиси. После этого связь с ним была прервана, дома и на работе он не появлялся. Тогда родные забили тревогу и обратились в полицию.
"Поиски продолжались несколько дней и завершились трагически: 27-летний Чингиз был найден мертвым. Подробности и причины смерти в настоящий момент не разглашаются. Информацию о гибели подтвердили в посольстве Казахстана в Грузии", - пишет издание.
Сообщается, что брат погибшего Серик Мусадилов - один из самых перспективных тяжеловесов в профессиональном боксе Казахстана. Известный под прозвищем "Панда", он провел более десяти боев на профи-ринге, большинство из которых завершились нокаутом.
Мусадилов активно представляет Казахстан на международной арене и считается подающим большие надежды в своей весовой категории.
Напомним, в марте южнокорейские СМИ сообщали, что в провинции Кенгидо случилась авария, в результате которой погибли четверо граждан РК.
А недавно сообщалось, что в горах Алматы потерялся 20-летний парень, его поисками занимались сотрудники ДЧС и волонтеры. Спустя несколько дней стало известно о его гибели.
Также в ДЧС Алматы сообщали о поисках 18-летнего парня, который пропал 2 июля. Информация о пропаже парня поступила в ДЧС 6 июля. Позже пропавшего нашли мертвым без внешних признаков насильственной смерти.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2272698-brat-kazahstanskogo-boksera-serika-musadilova-pogib-v-gruzii/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах