Премии на 372 млн тенге выплатили казахстанским тренерам и спортсменам за "провальную Азиаду"

Правительство Казахстана выделило 372,6 млн тенге на премии и выплаты спортсменам, показавшим хорошие результаты на Азиатских играх в Харбине, передает Kazinform.

По данным агентства, выплаты получили 85 спортсменов и 32 тренера, внесших весомый вклад в выступление сборной на IX зимних Азиатских играх.

Отметим, команда Казахстана завершила Азиаду-2025 с 20 медалями. Представители республики выиграли четыре золотых, девять серебряных и семь бронзовых наград.

Чемпионами, помимо хоккеистов, стали мужская сборная по шорт-треку (в эстафете), фристайлисты Роман Иванов и Шерзод Хаширбаев (синхронные прыжки в лыжной акробатике) и биатлонист Владислав Киреев (в спринте).

Общий зачет традиционно формируется по числу медалей высшей пробы. Казахстан по этому показателю занял четвертое место, уступив Китаю (32), Южной Корее (16) и Японии (10).

При этом, как пишет Sports.kz, Казахстан потерпел исторический провал на зимней Азиаде-2025, показав худший результат по золотым медалям за все время участия.

Предыдущий антирекорд - шесть золотых медалей - был установлен в 2007 году.

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