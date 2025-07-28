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      "Запрет на занятия спортом для детей": Минтуризма Казахстана сделало заявление

      Опубликовано:

      Дети бегают на улице
      Дети играют. Иллюстративное фото: TATSUSHI TAKADA / Getty Images

      Министерство туризма и спорта Казахстана сделало заявление после публикаций в СМИ о якобы введенном запрете на занятия спортом для детей, передает NUR.KZ.

      В своем заявлении министерство разъяснило информацию о введении ограничений среди детей для участия в соревнованиях. Как подчеркивается в заявлении, речь идет лишь о допуске к соревнованиям, а не запрете на занятия.

      "Считаем необходимым разъяснить информацию, распространяемой рядом масс-медиа на тему "запрета на занятия спортом для детей". Указанная интерпретация не соответствует действительности.

      В стране свыше 5,1 млн детей и подростков в возрасте от 4 до 17 лет регулярно занимаются спортом. При этом соревнования, как часть спортивной подготовки, сопряжены с определенными физическими и эмоциональными нагрузками. В связи с этим определены минимальные возрастные рамки для участия в соревнованиях. Данная мера направлена в первую очередь на защиту здоровья детей и снижения риска травм в малом возрасте", - отметили в министерстве.

      Отмечается, что возрастные ограничения установлены на основе предложений спортивных федераций, согласованы с Минздравом и соответствуют международным стандартам.

      "Эти меры касаются исключительно участия в соревнованиях и не затрагивают прием детей в спортивные школы, секции и другие учреждения подготовки спортивного резерва. Сообщения о "запрете на занятия спортом" являются недостоверными. Речь идет исключительно о возрастных требованиях к участию в соревнованиях", - подчеркнули в министерстве.

      В июне прошлого года мы писали, что в Казахстане изменили порядок зачисления детей в спортивные секции. Теперь очередь на зачисление в спортивные секции ведется информационной системой в автоматическом режиме и содержит список детей на получение ваучера с указанием фамилии, имени, отчества.

      Отметим, на платформе государственных органов РК указано, что в Казахстане запущено подушевое финансирование государственного спортивного и творческого заказов. Это значит, что казахстанские дети могут бесплатно посещать кружки и секции.

      Посещение доступно во всех областях, городах республиканского значения, столице и крупных районных центрах. Эта мера направлена на создание условий для развития творческого потенциала и формирования здорового образа жизни у детей и подростков от 4 до 18 лет.

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