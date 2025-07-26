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    Спорт

      "Копия мамы": дочь Алдонина и Началовой сменила имидж

      Опубликовано:

      Вера Алдонина
      Вера Алдонина. Фото: instagram.com/veraldonina

      18-летняя дочь футболиста Евгения Алдонина и ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой, Вера Алдонина, показала новые фото - девушка сменила имидж и поразила сходством с матерью, передает NUR.KZ.

      Новыми кадрами Вера поделилась на своей странице в Instagram. Алдонина побывала в гостях у своего крестного - футболиста Ролана Гусева.

      "В гостях у любимых Ролана и Иры Гусевых! Крестный, плов был просто супер!" - написала она.

      На опубликованных фото видно, что Вера перекрасила темные от природы волосы и стала, как мама, блондинкой. Подписчики отметили, что, взрослея, Алдонина становится все больше похожа на мать.

      "Мамина лучезарная улыбка", "На первом фото не узнала", "Копия мамы", "Как тебе красиво с этим цветом", "Очень на маму похожа", "Красота", - писали поклонники.

      Напомним, что в начале марта 2019 года Юлия Началова в тяжелом состоянии попала в больницу. Врачи боролись за жизнь певицы, однако спасти ее не удалось. Через несколько дней после госпитализации Юлия Началова умерла.

      Отметим, что, согласно информации 24 СМИ, Вера Алдонина является дочерью легенды ЦСКА Евгения Алдонина и Юлии Началовой. В 2006 году футболист и певица связали себя узами брака, в том же году н свет появилась дочь. К сожалению, брак распался в 2011 году - Началова ушла к хоккеисту Фролову.

      В настоящий момент Алдонин завершил профессиональную карьеру - в 2019 году он перестал выступать в клубных чемпионатах, а в сборной России он играл до 2007 года.

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