Любимый футбольный клуб Оззи Осборна отреагировал на его смерть

Футбольный клуб "Астон Вилла", за который болел легендарный рокер Оззи Осборн, в официальном Х-аккаунте сделал заявление после его смерти, передает NUR.KZ.

Во вторник стало известно, что британская звезда хэви-метала умер на 77-м году жизни. За несколько недель до этого он воссоединился со своими коллегами по группе Black Sabbath и провел большой прощальный концерт для фанатов в родном Бирмингеме — на домашнем стадионе "Астон Виллы". Осборн был одним из самых известных болельщиков этой команды.

"Футбольный клуб "Астон Вилла" с грустью узнал о кончине всемирно известной рок-звезды и нашего болельщика Оззи Осборна. Выросший в Астоне, недалеко от стадиона "Вилла Парк", Оззи всегда поддерживал особую связь с клубом и сообществом, из которого он родом.

В это чрезвычайно трудное время все сотрудники "Астон Виллы" соболезнуют его жене Шэрон, семье, друзьям и бесчисленным поклонникам. Покойся с миром, Оззи", — говорится в заявлении клуба.

Ранее мы рассказывали, что у Осборна была болезнь Паркинсона, а в последние годы у него возникли и другие проблемы со здоровьем, включая осложнения после травм, полученных при падении в 2019 году.

У легендарного музыканта остались жена Шэрон и дети Эми, Келли и Джек, а также двое старших детей Джессика и Луи от первого брака с Тельмой Райли.

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