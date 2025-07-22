"Королева горных лыж" едва не обнажилась на красной дорожке

Американская горнолыжница, олимпийская чемпионка 2010 года Линдси Вонн едва не оконфузилась на красной дорожке - из-за ветра спортсменка "засветила" нижнее белье.

40-летняя спортсменка появилась на церемонии вручения премии Excellence in Sports Performance Yearly Award, которой телеканал ESPN награждает ведущих спортсменов и команды, а также указывает на лучшие моменты в соревнованиях за истекший календарный год.

Как пишет Page Six, Линдси Вонн выбрала для выхода в свет платье от бренда Elisabetta Franchi необычного фасона - слишком высокий вырез, достающий едва ли не до талии. Из-за такого выреза и легкого материала повеявший ветерок поднял платье, из-за чего знаменитость чуть не оголилась перед публикой.

Фото и видео, на которых запечатлен этот момент, появились в соцсетях.

Сама Линдси тоже поделилась в Instagram фотографиями с мероприятия.

Как пишет портал 24SMI, Линдси Вонн — королева горных лыж. Такой спортивной биографии позавидовали бы многие ее коллеги. Пережить десятки травм, каждый раз находить силы вернуться и завершить карьеру самым титулованным представителем своего вида спорта — цель и мечта, для американки реализовавшиеся.

Линдси Кэролайн Килдоу — уроженка Миннесоты, хотя по крови норвежка. Мама работала адвокатом, отец — чемпион Америки по лыжам среди юниоров.

Линдси встала на лыжи в 3 года, но первых побед пришлось подождать еще 15 лет.

За свою блистательную карьеру Вонн завоевала 82 медали, больше только у легендарного шведского лыжника Ингемара Стенмарка.

За плечами Вонн — три Олимпиады, и только в Ванкувере она стала чемпионкой в скоростном спуске и получила бронзовую медаль в супергиганте.

Но помимо побед в карьере Линдси немало и печальных моментов - спортсменка ломала руки и ноги, две операции на колене заставили ее пропустить Игры в Сочи.

Тем не менее она рекордсменка по количеству титулов, обладательница четырех «Хрустальных глобусов» в общем зачете, восьми — в скоростном спуске, пяти — в супергиганте и трех — в комбинации.

Американка пока единственная женщина, выигравшая медали на шести чемпионатах мира, и одна из шести, получившая Кубок мира за победу во всех пяти дисциплинах горных лыж.

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