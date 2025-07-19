Победительница Олимпиады и восьми чемпионатов мира по борьбе умерла в возрасте 44 лет

Олимпийская чемпионка и восьмикратная чемпионка мира в женской борьбе Хитоми Обара скончалась на 45-м году жизни, передает NUR.KZ со ссылкой на United World Wrestling.

Причины смерти бывшей спортсменки не называются. Обаре было 44 года, она работала тренером в сборной Японии. У нее осталось двое детей.

Во время спортивной карьеры японка выиграла Олимпиаду-2012 в Лондоне в весе до 48 килограммов. В этом же дивизионе она дважды стала чемпионкой мира. Еще шесть золотых медалей мировых первенств Обара выиграла в категории до 51 килограмма.

Как информирует Nikkan Sports, во время карьеры японка страдала от депрессии и булимии. После ухода из спорта Обара помогала национальной команде при подготовке к домашней Олимпиаде-2020 в Токио. В 2022 году ее включили в Зал славы United World Wrestling — международной федерации спортивной борьбы.

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