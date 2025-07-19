Премьера песни с участием Усика состоялась перед его боем с Дюбуа
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Украинский боксер Александр Усик принял участие в создании нового трека от певца Артема Пивоварова и диджея Ольги Королевой (DJ Korolova), передает корреспондент NUR.KZ.
Авторы композиции опубликовали соответствующие посты в соцсетях. Трек под названием "Fight for life" ("Борьба за жизнь") представлен на стриминговых площадках.
На YouTube выложен клип, созданный в стиле видеоигры. Как отмечает 24 канал, в центре событий три персонажа: Усик как воин-искатель, Korolova как олицетворение вдохновения и гармонии и Пивоваров – источник высшей энергии. Эти персонажи могут стать главными героями будущей видеоигры.
"Мы объединились в рамках грандиозного сотрудничества, чтобы донести важные послания миру. Это история о вечной битве между светом и тьмой. Эта работа еще раз напоминает о силе и стойкости, с которыми украинцы достойно выдерживают все испытания в тяжелой борьбе", — говорится в описании трека.
В песне есть фразы на трех языках — украинском, английском и латыни. Усик отмечается следующим текстом:
"Ни буря, ни враг меня не сломают.
Живу я с богом, который помогает".
Релиз трека состоялся в преддверии боя-реванша Усика с британцем Даниэлем Дюбуа. Их бой пройдет 19 июля на лондонском стадионе "Уэмбли". Победитель станет абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2266791-premera-pesni-s-uchastiem-usika-sostoyalas-pered-ego-boem-s-dyubua/
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