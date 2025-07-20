Известная гимнастка похвасталась фигурой в бикини на яхте
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Художественная гимнастка Екатерина Селезнева поделилась кадрами из отпуска и похвасталась свой фигурой в бикини в Instagram, передает NUR.KZ.
30-летняя Екатерина выложила в соцсети фотографии, сделанные во время морской прогулки на белой яхте. Одетая в коричневое бикини загорелая спортсменка красиво позировала на борту судна.
Селезнева принимала необычные позы.
"Катюша. Огонь!", "Нереальная", "Екатерина прекрасная", "Шоколадка", "Восхитительная фигура", "Хорошо быть гимнасткой", - писали поклонники.
Согласно информации на сайте "Чемпионат", Селезнева на чемпионате мира 2019 года по художественной гимнастике в Баку (Азербайджан) завоевала две золотые (в упражнениях с обручем и в командных упражнениях) и одну бронзовую (в упражнениях с лентой) медали. Помимо этого, спортсменка завоевала четыре золотые и одну бронзовую медали на летней Универсиаде в Неаполе (Италия).
Екатерина является заслуженным мастером спорта, многократной чемпионкой России, двукратной обладательницей Кубка мира.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2266404-izvestnaya-gimnastka-pohvastalas-figuroy-v-bikini-na-yahte/
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