Известная гимнастка похвасталась фигурой в бикини на яхте

Художественная гимнастка Екатерина Селезнева поделилась кадрами из отпуска и похвасталась свой фигурой в бикини в Instagram, передает NUR.KZ.

30-летняя Екатерина выложила в соцсети фотографии, сделанные во время морской прогулки на белой яхте. Одетая в коричневое бикини загорелая спортсменка красиво позировала на борту судна.

Селезнева принимала необычные позы.

"Катюша. Огонь!", "Нереальная", "Екатерина прекрасная", "Шоколадка", "Восхитительная фигура", "Хорошо быть гимнасткой", - писали поклонники.

Согласно информации на сайте "Чемпионат", Селезнева на чемпионате мира 2019 года по художественной гимнастике в Баку (Азербайджан) завоевала две золотые (в упражнениях с обручем и в командных упражнениях) и одну бронзовую (в упражнениях с лентой) медали. Помимо этого, спортсменка завоевала четыре золотые и одну бронзовую медали на летней Универсиаде в Неаполе (Италия).

Екатерина является заслуженным мастером спорта, многократной чемпионкой России, двукратной обладательницей Кубка мира.

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