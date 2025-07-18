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    Спорт

      Мбаппе заподозрили во взятке полицейским в 180 тыс. евро

      Опубликовано:

      Французский футболист Килиан Мбаппе
      Килиан Мбаппе. Фото: James Gill - Danehouse/Getty Images

      Звезду "Реала" и капитана сборной Франции по футболу Килиана Мбаппе заподозрили во взятке полицейским в размере более 180 тысяч евро (111 млн тенге), передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Спорт.

      Началось все с публикации во французском издании Canard Enchaîné. Оно сообщило, что футболист пожертвовал 180 тыс. евро пяти сотрудникам спецподразделения полиции, отвечающим за безопасность французской команды. Такая щедрость привлекла внимание Национальной полицейской инспекции.

      Поясняется, что речь идет о дотации, сделанной пяти членам спецотряда французской полиции по подавлению беспорядков, которые отвечали за защиту французской сборной в 2023 году.

      После этого, как сообщает газета Le Figaro, генеральная инспекция национальной полиции Франции начала проверку этих пяти пять, выписанных Мбаппе правоохранителям:

      • по 30 тысяч евро (18 млн тенге) четырем полицейским;
      • 60 тысяч (37 млн тенге) - их руководителю.

      СМИ пишут, что с руководителем полиции Мбаппе был замечен в ходе личной поездки в Камерун.

      Сам футболист уже прокомментировал ситуацию. В заявлении он пояснил, что пожертвовал весь свой бонус за участие в чемпионате мира в Катаре ассоциациям и членам команды, ответственным за безопасность французских игроков в Катаре.

      Близкие футболиста уверяют, что с самого первого выступления за сборную Францию Мбаппе "всегда жертвовал все свои бонусы, полученные в качестве отборочных, что он и сделал после ЧМ 2022". Одна часть была передана ассоциациям, таким как Premiers de Cordée, а другая – сотрудникам службы безопасности, сопровождавшим французскую команду.

      "Все сотрудники получили свои бонусы после чемпионата мира, за исключением этих. Это пожертвование было сделано в духе справедливости, в знак признания проделанной работы, без какой-либо компенсации", - приводят СМИ слова людей из окружения звездного спортсмена.

      Отметим, как пишет РБК, Килиан Мбаппе - французский футболист, капитан сборной Франции, чемпион мира, играл в клубах «Монако», «Пари Сен-Жермен», в 2024 году перешел в мадридский "Реал".

      Летом 2016 года Мбаппе выиграл вместе со сборной Франции чемпионат Европы до 19 лет, отметившись пятью голами.

      25 марта 2017 года сыграл свой первый матч за основную национальную сборную: игрок вышел на замену в матче против Люксембурга. Через полгода нападающий забил дебютный гол за Францию — в ворота сборной Нидерландов.

      В 2021 году Мбаппе принес сборной Франции победу в Лиге наций, забив победный гол в финальном матче против Испании. А на ЧМ-2022 в Катаре он стал лучшим бомбардиром тура, забив восемь голов.

      В финале против сборной Аргентины Мбаппе оформил хет-трик, повторив мировой рекорд, — ранее это смогли сделать бразильцы Вава и Пеле, англичанин Джефф Херст и француз Зинедин Зидан.

      Мбаппе является кавалером ордена Почетного легиона. У него есть также свой благотворительный фонд, который помогает детям от девяти до 16 лет осуществить свою профессиональную мечту.

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