19-летний велогонщик погиб во время заезда в Италии

Итальянский велогонщик Самуэле Привитера погиб во время первого этапа многодневной гонки "Джиро Валле д'Аоста", передает РИА Спорт со ссылкой на заявление организаторов турнира.

Трагедия произошла на трассе в итальянском муниципалитете Понте - спортсмен попал в аварию.

Велосипедисту была оказана первая медицинская помощь, после чего его доставили в больницу, где он и скончался.

В настоящий момент обстоятельства инцидента выясняются сотрудниками правоохранительных органов.

В связи с трагедией организаторы отменили второй этап гонки.

Соревнования возобновятся 18 июля с третьего этапа, перед стартом которого пройдет минута молчания в память о погибшем.

Сообщается, что все официальные церемонии отменены до конца соревнований. Участвующим командам предоставлено право решить, продолжить ли гонку сразу с третьего этапа.

Недавно мы писали, что в Индии в ДТП погиб старейший марафонец мира. Фауджа Сингх, которому было 114 лет, попал под колеса внедорожника рядом со своим домом. Водитель скрылся с места аварии. Старейшего бегуна доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

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