19-летний велогонщик погиб во время заезда в Италии
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Итальянский велогонщик Самуэле Привитера погиб во время первого этапа многодневной гонки "Джиро Валле д'Аоста", передает РИА Спорт со ссылкой на заявление организаторов турнира.
Трагедия произошла на трассе в итальянском муниципалитете Понте - спортсмен попал в аварию.
Велосипедисту была оказана первая медицинская помощь, после чего его доставили в больницу, где он и скончался.
В настоящий момент обстоятельства инцидента выясняются сотрудниками правоохранительных органов.
В связи с трагедией организаторы отменили второй этап гонки.
Соревнования возобновятся 18 июля с третьего этапа, перед стартом которого пройдет минута молчания в память о погибшем.
Сообщается, что все официальные церемонии отменены до конца соревнований. Участвующим командам предоставлено право решить, продолжить ли гонку сразу с третьего этапа.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2266164-19-letniy-velogonshchik-pogib-vo-vremya-zaezda-v-italii/
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