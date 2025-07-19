"Самая сексуальная в мире волейболистка" поделилась провокационным фото

Американка Кайла Симмонс, которую пользователи Сети называют самой сексуальной в мире волейболисткой, поделилась в Instagram провокационным фото, передает NUR.KZ.

Кайла опубликовала фото топлес в сексуальном нижнем белье розового цвета. Образ девушки дополнила белая кружевная юбка. При этом изюминку фотографии придало то, что девушка на ней стоит спиной к фотографу.

Подписчики спортсменки оценили задумку и "залайкали" ее фотографию.

"Вау, хотелось бы увидеть полностью", "Как всегда великолепна", "Красотка", "Нет слов! Это прекрасно", "Тело просто идеально", "Ты горяча", - пишут комментаторы под постом.

Отметим, по информации Sports.ru, Кайла Симмонс была капитаном университетской команды во Флориде, выступала за юношескую сборную США, затем перешла в волейбольную команду Университета Маршалла.

Девушка с успехом выступала на уровне NCAA (сильнейшей студенческой лиги Америки).

Однако из-за критики касательно ее откровенных фото в соцсетях Симмонс решила завершить спортивную карьеру.

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