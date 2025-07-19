"Самая сексуальная в мире волейболистка" поделилась провокационным фото
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Американка Кайла Симмонс, которую пользователи Сети называют самой сексуальной в мире волейболисткой, поделилась в Instagram провокационным фото, передает NUR.KZ.
Кайла опубликовала фото топлес в сексуальном нижнем белье розового цвета. Образ девушки дополнила белая кружевная юбка. При этом изюминку фотографии придало то, что девушка на ней стоит спиной к фотографу.
Подписчики спортсменки оценили задумку и "залайкали" ее фотографию.
"Вау, хотелось бы увидеть полностью", "Как всегда великолепна", "Красотка", "Нет слов! Это прекрасно", "Тело просто идеально", "Ты горяча", - пишут комментаторы под постом.
Отметим, по информации Sports.ru, Кайла Симмонс была капитаном университетской команды во Флориде, выступала за юношескую сборную США, затем перешла в волейбольную команду Университета Маршалла.
Девушка с успехом выступала на уровне NCAA (сильнейшей студенческой лиги Америки).
Однако из-за критики касательно ее откровенных фото в соцсетях Симмонс решила завершить спортивную карьеру.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2265984-samaya-seksualnaya-v-mire-voleybolistka-podelilas-provokacionnym-foto/
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