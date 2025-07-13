"Богиня в розовом": спортивная журналистка привлекла всеобщее внимание своим нарядом
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Итальянская спортивная ведущая Элеонора Инкардона оказалась в центре внимания во время футбольного матча - красотка появилась на поле в эффектном наряде, передает NUR.KZ.
Бывшая участница конкурса "Мисс Италия" опубликовала на своей странице в Instagram фотографии со стадиона. На опубликованных кадрах Элеонора снимается на футбольном поле.
Ведущая позирует в нежно-розовом платье с изящной розой на груди и зонтиком в руке.
"Абсолютная красота", "Милая девушка с красивой улыбкой", "Самая сексуальна ведущая", "Богиня в розовом", - писали поклонники.
Как пишет Sports.ru, Инкардона часто оказывается в центре внимания из-за своих нарядов во время спортивных трансляций, Например, недавно бывшая полузащитница "Нюрнберга" отреагировала на топ с глубоким вырезом, в котором ведущая DAZN Элеонора работала на матче клубного чемпионата.
По информации The Sun, 34-летняя Элеонора Инкардона не так давно стала лицом "Серии А". Модель ведет трансляции доя платформы DAZN. Многие сравнивают ее с другой популярной спортивной ведущей Дилеттой Леоттой.
Элеонора родилась на Сиции. В 2010 году принимала участие в конкурсе "Мисс Италия", а до этого мечтала стать юристом и даже получила соответствующее образование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2264190-boginya-v-rozovom-sportivnaya-zhurnalistka-privlekla-vseobshchee-vnimanie-svoim-naryadom/
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