"Богиня в розовом": спортивная журналистка привлекла всеобщее внимание своим нарядом

Итальянская спортивная ведущая Элеонора Инкардона оказалась в центре внимания во время футбольного матча - красотка появилась на поле в эффектном наряде, передает NUR.KZ.

Бывшая участница конкурса "Мисс Италия" опубликовала на своей странице в Instagram фотографии со стадиона. На опубликованных кадрах Элеонора снимается на футбольном поле.

Ведущая позирует в нежно-розовом платье с изящной розой на груди и зонтиком в руке.

"Абсолютная красота", "Милая девушка с красивой улыбкой", "Самая сексуальна ведущая", "Богиня в розовом", - писали поклонники.

Как пишет Sports.ru, Инкардона часто оказывается в центре внимания из-за своих нарядов во время спортивных трансляций, Например, недавно бывшая полузащитница "Нюрнберга" отреагировала на топ с глубоким вырезом, в котором ведущая DAZN Элеонора работала на матче клубного чемпионата.

По информации The Sun, 34-летняя Элеонора Инкардона не так давно стала лицом "Серии А". Модель ведет трансляции доя платформы DAZN. Многие сравнивают ее с другой популярной спортивной ведущей Дилеттой Леоттой.

Элеонора родилась на Сиции. В 2010 году принимала участие в конкурсе "Мисс Италия", а до этого мечтала стать юристом и даже получила соответствующее образование.

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