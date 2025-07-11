Трагическая гибель звезды "Ливерпуля": очевидец рассказал подробности

Очевидец аварии, в которой погиб футболист Диогу Жота и его брат Андре Силва, рассказал подробности трагедии, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Спорт.

Свидетелем смертельной аварии стал водитель грузовика. Он же снял видео на месте ДТП, которое позже появилось в соцсетях.

Мужчина рассказал изданию CNN Portugal, что автомобиль игроков не нарушал скоростной режим. РИА Спорт приводит перевод слов свидетеля.

"Уверяю, что они не ехали с превышением скорости. Они ехали совершенно спокойно. Я проезжаю эту дорогу каждый день, с понедельника по субботу, знаю, какая это дорога. Я смог увидеть марку автомобиля, цвет автомобиля. После ДТП я остановился, взял огнетушитель и пытался помочь, но ничего не смог сделать", - рассказал очевидец.

Жота погиб в четверг в возрасте 28 лет в результате ДТП в Испании. У Lamborghini, в котором футболист ехал со своим братом Андре, во время обгона лопнула шина, после чего машина вылетела с дороги, перевернулась и загорелась.

Напомним, 3 июля в результате автомобильной аварии в испанском городе Самора погиб звезда английского футбольного клуба "Ливерпуль" и сборной Португалии Диогу Жота. Вместе с ним погиб младший брат Андре.

СМИ тогда писали, что причиной ДТП стала лопнувшая шина на Lamborghini при попытке обгона на высокой скорости.

Сообщалось, что за несколько дней до гибели Жота женился на Руте Кардозу, с которой состоял в отношениях с 2012 года. У Диогу и Руте трое детей.

Жота выступал за "Ливерпуль" с 2020 года. В прошедшем сезоне игрок с клубом стал чемпионом Англии, приняв участие в 37 матчах, забил девять голов и сделал четыре результативные передачи. В составе сборной Португалии он провел 49 матчей, забив 14 мячей.

На смерть футболиста отреагировал его товарищ по сборной Португалии Криштиану Роналду.

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