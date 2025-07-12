"Шоколадка": жена Месси в платье с глубоким декольте порадовала фанатов
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Жена Лионеля Месси Антонелла Рокуццо выложила в Сеть новые фотографии - снимки в платье с глубоким декольте порадовали подписчиков, передает NUR.KZ.
Модель опубликовала их на своей странице в Instagram.
На этот раз Антонелла выбрала максимально откровенный образ. Жена Месси позировала перед камерой в черном комбинезоне с обнаженной спиной и глубоким декольте, подчеркнув идеальную фигуру.
"Абсолютно сенсационно", "Шоколадка", "Сногсшибательно", "Прима", "Просто убивает своей красотой", - писали в комментариях поклонники.
Как пишет "Чемпионат", Месси знаком со своей женой с раннего детства. Впервые Лионель увидел Антонеллу в пять лет. Девочка была двоюродной сестрой его лучшего друга Лукаса Скальи. Дети проводили много времени вместе - они играли, бегали, дурачились, гостили друг у друга.
Сообщается, что все это время маленький Лео был влюблен в сестру своего друга.
Позже Месси переехал и строил свою карьеру, а Антонелла в университете начала встречаться с молодым человеком, который погиб в ДТП.
Узнав о беде, Лео бросил все дела и приехал к Антонелле. С тех пор они больше не расставались.
В ноябре 2012-го у Лионеля и Антонеллы родился сын Тьяго. Три года спустя на свет появился еще один мальчик - Матео. И, наконец, в октябре 2017-го футболист повел возлюбленную под венец. Позже на свет появился еще один мальчик.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2263953-shokoladka-zhena-messi-v-plate-s-glubokim-dekolte-poradovala-fanatov/
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