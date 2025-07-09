Известный футбольный тренер Карло Анчелотти получил тюремный срок

Итальянский футбольный тренер Карло Анчелотти приговорен к одному году тюрьмы, передает NUR.KZ со ссылкой на агентство ТАСС, которое опирается на решение Высшего суда Мадрида.

Судебный процесс по делу о неуплате налогов начался в апреле. Ранее сообщалось, что сторона обвинения указывала на незаконное присвоение Анчелотти около 1,06 млн евро в 2014 и 2015 годах. В то время специалист возглавлял испанский "Реал".

В итоге Высший суд Мадрида признал итальянца виновным в совершении преступления в налоговый период 2014 года. По этому пункту Анчелотти приговорили к одному году тюремного заключения. В отношении налогового периода 2015 года тренер был оправдан.

ESPN также сообщает о штрафе в размере 386 тысяч евро. Источник отмечает, что по законам Испании приговоры до двух лет лишения свободы по ненасильственным статьям обычно становятся условными для тех, у кого ранее не было судимостей.

66-летний Анчелотти — один из самых титулованных футбольных тренеров в истории. Помимо мадридского "Реала", он возглавлял итальянские "Реджану", "Парму", "Ювентус", "Милан" и "Наполи", английские "Челси" и "Эвертон", французский "Пари Сен-Жермен", немецкую "Баварию".

Специалист остается единственным главным тренером, который четыре раза выигрывал Лигу чемпионов. Также только он побеждал во всех пяти ведущих европейских футбольных чемпионатах — Италии (с "Миланом"), Англии ("Челси"), Франции ("ПСЖ"), Испании ("Реал") и Германии ("Бавария").

В мае Анчелотти официально покинул мадридский "Реал", после чего возглавил сборную Бразилии. В июне национальная команда одержала первую победу под его руководством и вышла на чемпионат мира 2026 года.

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