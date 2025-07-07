Как наказали российскую боксершу за скандальное видео с обезьяной
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Федерация бокса России приняла решение по делу боксерши Анастасии Лучкиной, угодившей в скандал после видео с обезьяной, передает NUR.KZ со ссылкой на Championat.
Сегодня, 7 июля, состоялось заседание дисциплинарно-этической комиссии Федерации бокса России, по итогам которого было принято следующее решение: в связи с нарушением Кодекса этики Федерации бокса России применить к Лучкиной Анастасии спортивную санкцию в виде предупреждения.
Напомним, на прошлой неделе Анастасия Лучкина опубликовала на своей странице видео, на котором видно, что девушка дала покурить вейп обезьяне в зоопарке. Ветеринар зоопарка сообщал, что после этого животному стало плохо.
Поступок девушки вызвал негативную реакцию в Сети, на видео отреагировал и президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев. Он поручил провести разъяснительную беседу со спортсменкой.
Позже сама Анастасия опубликовала видеообращение в соцсетях, в котором объяснила свой поступок и извинилась.
СМИ писали, что Анастасия Лучкина - кандидат в мастера спорта по боксу, выступающая за Пятигорск. В 2020-м она выиграла первенство Северо-Кавказского федерального округа, побеждала на всероссийских соревнованиях, но так и не закрепилась в сборной России.
Недавно девушка начала профессиональную боксерскую карьеру. Дебютный бой прошел 22 июня в Индии – там Анастасия проиграла местной дебютантке единогласным решением судей.
Параллельно Лучкина выполнила норматив мастера спорта по ММА. Но информации о ее выступлениях на сайте Союза ММА России пока нет.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2263014-kak-nakazali-rossiyskuyu-boksershu-za-skandalnoe-video-s-obezyanoy/
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