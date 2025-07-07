Как наказали российскую боксершу за скандальное видео с обезьяной

Федерация бокса России приняла решение по делу боксерши Анастасии Лучкиной, угодившей в скандал после видео с обезьяной, передает NUR.KZ со ссылкой на Championat.

Сегодня, 7 июля, состоялось заседание дисциплинарно-этической комиссии Федерации бокса России, по итогам которого было принято следующее решение: в связи с нарушением Кодекса этики Федерации бокса России применить к Лучкиной Анастасии спортивную санкцию в виде предупреждения.

Напомним, на прошлой неделе Анастасия Лучкина опубликовала на своей странице видео, на котором видно, что девушка дала покурить вейп обезьяне в зоопарке. Ветеринар зоопарка сообщал, что после этого животному стало плохо.

Поступок девушки вызвал негативную реакцию в Сети, на видео отреагировал и президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев. Он поручил провести разъяснительную беседу со спортсменкой.

Позже сама Анастасия опубликовала видеообращение в соцсетях, в котором объяснила свой поступок и извинилась.

СМИ писали, что Анастасия Лучкина - кандидат в мастера спорта по боксу, выступающая за Пятигорск. В 2020-м она выиграла первенство Северо-Кавказского федерального округа, побеждала на всероссийских соревнованиях, но так и не закрепилась в сборной России.

Недавно девушка начала профессиональную боксерскую карьеру. Дебютный бой прошел 22 июня в Индии – там Анастасия проиграла местной дебютантке единогласным решением судей.

Параллельно Лучкина выполнила норматив мастера спорта по ММА. Но информации о ее выступлениях на сайте Союза ММА России пока нет.

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