"Она сказала да": футболист "Акрона" сделал предложение своей девушке
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Румынский футболист Йонуц Неделчару сделал предложение своей девушке в Москве - защитник "Акрона" поделился кадрами важного события своей жизни в соцсети, передает NUR.KZ.
Публикация появилась в Instagram-аккаунте футболиста. Легионер устроил романтический сюрприз, подготовив трогательное предложение руки и сердца. Помещение было украшено шарами, лепестками роз и огромной надписью "Marry me".
Избранница спортсмена - бывшая пловчиха Тиа Мария сказала "да".
"Она сказала "да", - подписал фото футболист.
Болельщики поздравили футболиста с этим событием.
"Совет да любовь", "Поздравляем", "Правильное решение, бро", "Счастливого брака", "Это очень большое дело", - писали они.
По информации сайта ФК "Акрон", Неделчару родился 25 апреля 1996 года в Румынии. Играет на позиции защитника в клубе из Тольятти с февраля текущего года.
До этого выступал в итальянском "Палермо", однако ранее румынский защитник уже выступал в РПЛ - с 2018 по 2020 год играл в составе "Уфы", пишет Sports.ru.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2262420-ona-skazala-da-futbolist-akrona-sdelal-predlozhenie-svoey-devushke/
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