"Она сказала да": футболист "Акрона" сделал предложение своей девушке

Румынский футболист Йонуц Неделчару сделал предложение своей девушке в Москве - защитник "Акрона" поделился кадрами важного события своей жизни в соцсети, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Instagram-аккаунте футболиста. Легионер устроил романтический сюрприз, подготовив трогательное предложение руки и сердца. Помещение было украшено шарами, лепестками роз и огромной надписью "Marry me".

Избранница спортсмена - бывшая пловчиха Тиа Мария сказала "да".

"Она сказала "да", - подписал фото футболист.

Болельщики поздравили футболиста с этим событием.

"Совет да любовь", "Поздравляем", "Правильное решение, бро", "Счастливого брака", "Это очень большое дело", - писали они.

По информации сайта ФК "Акрон", Неделчару родился 25 апреля 1996 года в Румынии. Играет на позиции защитника в клубе из Тольятти с февраля текущего года.

До этого выступал в итальянском "Палермо", однако ранее румынский защитник уже выступал в РПЛ - с 2018 по 2020 год играл в составе "Уфы", пишет Sports.ru.

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