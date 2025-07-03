"Ты только что женился": Криштиану Роналду высказался о погибшем партнере по сборной

Португальский футболист Криштиану Роналду опубликовал пост, в котором обратился к родным погибшего в ДТП игроке "Ливерпуля" Диогу Жоте, передает NUR.KZ.

Криштиану Роналду в своей публикации выразил соболезнования родным погибшего футболиста.

"Это не имеет смысла. Мы только что были вместе в сборной, ты только что женился. Твоей семье, твоей жене и твоим детям я выражаю соболезнования и желаю им всей силы в мире.

Я знаю, что ты всегда будешь с ними. Покойтесь с миром, Диогу и Андре. Мы все будем скучать по вам", - написал Роналду.

Напомним, в результате автомобильной аварии в испанском городе Самора погиб звезда английского футбольного клуба "Ливерпуль" и сборной Португалии Диогу Жота. Причиной которой стала лопнувшая шина на автомобили марки "ламборгини" при попытке обгона высокой скорости.

Вместе с ним погиб младший брат Андре. Несколько дней назад Диогу Жота женился на Руте Кардозу, с которой состоял в отношениях с 2012 года. У Диогу и Руте трое детей.

Жота выступал за "Ливерпуль" с 2020 года. В прошедшем сезоне игрок с клубом стал чемпионом Англии, приняв участие в 37 матчах, забил девять голов и сделал четыре результативные передачи. В составе сборной Португалии он провел 49 матчей, забив 14 мячей.

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