Казахстанский боец накормил Джона Джонса и других легенд UFC бешбармаком (видео)

Казахстанский боец смешанных единоборств Муратбек Касымбай накормил легенд UFC бешбармаком. Видео со звездными гостями файтер опубликовал в своем профиле в Instagram, передает NUR.KZ.

Касымбай угостил национальной кухней таких звезд UFC как Джонс Джонс, Хорхе Масвидаль и Йоэль Ромеро.

На кадрах видно, что отведать бешбармак собрались участники проекта ALF Reality. Спортсмены тепло приветствовали друг друга перед трапезой и получали удовольствие от происходящего.

Также Муртабек подарил бойцам чапаны. Спортсмены поблагодарили казахстанца, а Джон Джонс даже станцевал под аплодисменты собравшихся.

"Қазақстан алға! Накормили бешбармаком. Одели национальные чапаны. Очень рад, что всем понравилось. Рад такому знакомству и опыту", - написал под видео Касымбай.

Напомним, 22 июня стало известно, что легенда UFC Джон Джонс завершил карьеру. Сначала об это м заявил глава лиги Дана Уайт в ходе пресс-конференции после турнира в Баку.

Затем сам Джонс в соцсетях обратился к болельщикам.

"Я официально объявляю о своем уходе из UFC. Это решение было принято после долгих раздумий, и я хочу воспользоваться моментом, чтобы выразить свою глубочайшую благодарность за пройденный мной путь за эти годы", - заявил боец.

Джонс выступал в профессиональных ММА с 2008 года. В 2011-м он забрал пояс UFC в полутяжелом весе и в возрасте 23 лет стал самым молодым чемпионом в истории лиги. Это достижение не превзойдено до сих пор.

Джонс одержал 28 побед (11 нокаутов и 7 сабмишенов) при одном поражении (дисквалификация) и одном бое без результата. Он является рекордсменом UFC по числу проведенных титульных поединков (17) и успешных защит пояса (12). В 2023 году стал чемпионом тяжелого веса.

Кроме того является одним из самых скандальных бойцов UFC. Несколько раз он попадал в допинговые скандалы и имел проблемы с законом. Перед завершением карьеры вновь оказался в центре скандала - болельщики призвали лишить его чемпионского пояса из-за длительного простоя.

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