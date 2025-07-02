"Должен соответствовать": шахматистка Асаубаева поделилась своими взглядами на отношения с парнями

21-летняя казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева в своем Telegram-канале поделилась своими взглядами на отношения с парнями, передает NUR.KZ.

Девушка ответила подписчикам на вопрос о том, смогла бы она полюбить бедного молодого человека.

"Если вы ждете ответ "с любимым и в шалаше рай", то это не про меня. Я доверяю чувствам, но согласие головы и объективная оценка обязательны. Я работаю осознанно с семи лет, почти каждый день по много часов вот уже 14 лет, и хорошо зарабатываю, так что парень должен как минимум соответствовать, причем не только в финансах. К тому же, наверное, это гораздо интереснее, когда парень тебя превосходит и ты благодаря этому тоже становишься лучше", - заявила лидер отечественного шахматного рейтинга.

Отметим, в мае казахстанка Бибисара Асаубаева на супертурнире Sharjah Masters 2025 в ОАЭ выполнила третью гроссмейстерскую норму. Она стала второй в истории женщиной-гроссмейстером из Казахстана.

В конце июня размещенная организаторами турнира по фристайл-шахматам фотография лидера женской сборной Казахстана по шахматам Бибисары Асаубаевой вызвала неодобрение пользователей Сети.

Организаторы поставили на обложку поста о ней фото казахстанки в шпагате, что вызвало шквал комментариев.

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