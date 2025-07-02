"Другие тоже давали": российской боксерше пришлось извиняться за видео с курящей обезьяной

В России разгорелся скандал из-за поступка боксерши Анастасии Лучкиной. Девушка дала обезьяне покурить вейп, в Международной ассоциации бокса осудили поступок.

Видеоролик с Лучкиной и обезьяной опубликовал в своем Telegram-канале президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев. На кадрах видно, как девушка дает покурить вейп орангутану.

"Местной федерации бокса необходимо взять ее под контроль и провести разъяснительную беседу, объяснив, кто такой спортсмен и какие ценности он несет. Такое поведение недопустимо ни в боксерской семье, ни в каком-либо другом виде спорта", - подписал Кремлев ролик.

Как пишет РИА Спорт, героиней ролика оказалась 24-летняя боксерша Анастасия Лучкина, а кадры были сделаны в крымском парке "Тайган".

По данным издания, после "угощения вейпом" примату по кличке Дана стало плохо. Сейчас с животным все в порядке.

После ажиотажа в СМИ Лучкина записала в Instagram видеообращение, в котором извинилась за свой поступок.

"К сожалению, недавно я совершила поступок недостойного содержания и выложила в Сеть видео, о чем сейчас искренне сожалею. Хочу сказать, что я не употребляю алкогольные напитки и не курю сигареты, занимаюсь спортом десять лет и выступаю на соревнованиях.

К моему глубокому сожалению, в погоне за хайпом я выложила это видео. Передо мной другие посетители зоопарка также давали обезьяне табачные изделия. Я последовала их примеру.

Я очень люблю животных и не хотела причинить никакого вреда их здоровью. Я прошу у всех прощения и заявляю, что такого больше не повторится. Я искренне хочу продолжить свою карьеру и не могу представить себя без спорта", - заявила девушка.

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