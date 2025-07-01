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    Спорт

      "Нарушения на 17 млрд тенге": в Минспорта отреагировали на итоги проверки ВАП

      Опубликовано:

      Футбольный мяч в воротах
      Футбольный мяч. Иллюстративное фото: Freepik

      В Министерстве туризма и спорта прокомментировали итоги проверки Высшей аудиторской палаты и сообщили, какая ведется работа по нарушениям, передает NUR.KZ.

      Вчера мы писали, что ВАП опубликовала итоги госаудита эффективности бюджетных расходов на подготовку спортсменов. Всего по итогам проверки были выявлены нарушения на сумму порядка 17 млрд тенге. В их числе:

      • финансовые нарушения - 348 млн тенге;
      • неэффективное планирование - 2,8 млрд тенге;
      • неэффективное использование средств - 13,7 млрд тенге.

      Сегодня свой ответ по поводу итогов аудита корреспонденту NUR.KZ предоставило Министерство туризма и спорта.

      "Аудит, проведенный Высшей аудиторской палатой Республики Казахстан, проходил в рабочем порядке и при полном взаимодействии. Все необходимые материалы были представлены, часть выявленных замечаний была устранена в ходе проверки.

      Аудит охватывал период с сентября 2021 года по декабрь 2024 года. Отраженные в публикации факты относятся к вопросам, которые уже находятся в процессе рассмотрения или включены в реализацию текущих реформ", - сообщили в министерстве.

      Прокомментировали в ведомстве и нарушения на 17 млрд тенге.

      " Отраженная в отчете сумма касается системных вопросов планирования, контроля и оценки эффективности расходов в целом по отрасли. Принятые 16 июня 2025 года изменения в закон о физической культуре и спорте направлены, в том числе на устранение подобных рисков. Кроме того, утвержден совместный с ВАП план мероприятий, охватывающий как управленческие, так и нормативные меры", - дополнили в Минспорта.

      Сообщается, что в министерстве работа по устранению всех замечаний продолжается.

      Отметим, недавно мы писали о том, что призеры различных престижных международных турниров не получили положенные выплаты.

      Например, житель Павлодара, призер чемпионата мира по гиревому спорту, подал иск к Министерству спорта, так как не получил положенную выплату на сумму более 700 тыс. тенге. Спортсмен не знал, что ему положено вознаграждение, а министерство не осуществило выплаты в положенный срок.

      Не так давно в ВКО спортсмен с ограниченными возможностями через суд добился выплаты поощрений за призовые места на чемпионатах мира по пара-армрестлингу

      В Астане чемпионка мира по гиревому спорту из Казахстана через суд потребовала от Минспорта выплаты денежных поощрений за победу. Девушка завоевала первое и третье место по двум дисциплинам на чемпионате мира в Венгрии.

      Мастер спорта из Атырау остался без денежных поощрений за призовые места на международных соревнованиях и подал иск к Министерству туризма и спорта РК. Суд подчеркнул, что нет прямых запретов на выплату поощрений ветеранам спорта - призерам международных соревнованиях.

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