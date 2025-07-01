"Люблю эту страну": Даррен Диц вернулся в Казахстан, чтобы провести здесь отпуск

Бывший капитан "Барсы" Даррен Диц в интервью пресс-службе минского "Динамо" высказался о Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт белорусского ХК.

Даррен Диц, который месяц назад стал игроком минского "Динамо", расскзал, что сейчас находится в отпуске.

"Я в Казахстане. Провожу время со своей семьей. Наслаждаюсь временем с детьми. Так же поддерживаю форму, занимаясь в зале", - поделился хоккеист.

В пресс-службе клуба поинтересовались, долго ли Диц, который родился и вырос в Канаде, учил русский язык.

"Самый лучший способ чем-то овладеть — это практика. Часы, дни, месяцы, годы. Только практика. Моя жена из Казахстана. И она мне во многом помогла выучить язык. Она работала преподавателем в языковой школе. Так мы и познакомились", - рассказал Диц.

Интервьюер спросил у хоккеиста, почему он решил жить в Казахстане.

"Жена и ее родственники родом из Казахстана. Но это не единственная причина. Большую часть своей зрелой жизни я провел тут. В Казахстан приехал, когда мне было 23 года. Тут я развивался в личностном и профессиональном плане. Я люблю эту страну", - признался спортсмен.

Он также отметил, что не очень хорошо знает казахский язык, но может говорить простые фразы и приветствия.

"Развиваюсь в этом плане. Это тоже часть моей учебы", - заключил Диц.

Напомним, Даррен Диц выступает за сборную Казахстана с 2017 года. В 2019 году участвовал в Чемпионате мира в дивизионе А, где совместно со сборной Казахстана завоевал первое место.

Со своей супругой Инкар он познакомился в Астане, когда хоккеист играл за "Барыс". В феврале 2023 года стало известно, что пара впервые стала родителями - у них родилась дочь.

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