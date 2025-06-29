Известная теннисистка устроила стильную фотосессию перед стартом Уимблдона
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Украинская теннисистка Элина Свитолина в преддверии главного травяного турнира года провела стильную фотосессию для бренда Adidas, передает NUR.KZ.
Кадрами спортсменка поделилась в своем профиле в Instagram.
Элина предстала перед камерами в изящной бежево-зеленой экипировке. Фотосессия получила название Clubhouse.
Спортсменка позировала на теннисном корте среди брендированных мячей, а также перед винтажным автомобилем Mercedes.
"Королева стиля", "Красотка, удачи тебе на турнире", "Выглядишь фантастически", "Как школьница", "Тебе идет такая тачка", - писали фанаты.
По информации РИА Спорт, Элина Свитолина - украинская теннисистка родом из Одессы. Ей 30 лет.
Профессиональную карьеру украинка начала в 2008 году. Три года спустя Свитолина завоевала свой первый трофей на турнире ITF.
Последний матч провела на Bad Homburg Open 25 июня против спортсменки из Бразилии Беатрис Хаддад Майи - последнюю встречу украинка проиграла.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2260089-izvestnaya-tennisistka-ustroila-stilnuyu-fotosessiyu-pered-startom-uimbldona/
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