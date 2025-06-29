Известная теннисистка устроила стильную фотосессию перед стартом Уимблдона

Украинская теннисистка Элина Свитолина в преддверии главного травяного турнира года провела стильную фотосессию для бренда Adidas, передает NUR.KZ.

Кадрами спортсменка поделилась в своем профиле в Instagram.

Элина предстала перед камерами в изящной бежево-зеленой экипировке. Фотосессия получила название Clubhouse.

Спортсменка позировала на теннисном корте среди брендированных мячей, а также перед винтажным автомобилем Mercedes.

"Королева стиля", "Красотка, удачи тебе на турнире", "Выглядишь фантастически", "Как школьница", "Тебе идет такая тачка", - писали фанаты.

По информации РИА Спорт, Элина Свитолина - украинская теннисистка родом из Одессы. Ей 30 лет.

Профессиональную карьеру украинка начала в 2008 году. Три года спустя Свитолина завоевала свой первый трофей на турнире ITF.

Последний матч провела на Bad Homburg Open 25 июня против спортсменки из Бразилии Беатрис Хаддад Майи - последнюю встречу украинка проиграла.