Футбольного арбитра арестовали прямо во время матча в Бразилии (видео)
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Футбольного арбитра из Бразилии Эдерсона Карлоса да Силву задержали прямо во время игры по подозрению в причастности к наркокартелю, передает РИА Спорт со ссылкой на местные СМИ.
По данным полиции, да Силва подозревается в организации логистики сети, поставлявшей кокаин по всему штату Сан-Паулу.
Также были опубликованы кадры задержания арбитра - видно, как 38-летний да Силва, судивший любительский матч, прерывает игру, чтобы показать футболисту желтую карточку, в это же время на поле появляются полицейские.
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Отметим, что в Казахстане тоже задерживали спортсменов по подозрению в наркоторговле. В прошло году в Кокшетау задержали фитнес-инструктора из Алматы по подозрению в распространении "бомб" с синтетическим наркотиком.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2259492-futbolnogo-arbitra-arestovali-pryamo-vo-vremya-matcha-v-brazilii-video/
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