Футбольного арбитра арестовали прямо во время матча в Бразилии (видео)

Футбольного арбитра из Бразилии Эдерсона Карлоса да Силву задержали прямо во время игры по подозрению в причастности к наркокартелю, передает РИА Спорт со ссылкой на местные СМИ.

По данным полиции, да Силва подозревается в организации логистики сети, поставлявшей кокаин по всему штату Сан-Паулу.

Также были опубликованы кадры задержания арбитра - видно, как 38-летний да Силва, судивший любительский матч, прерывает игру, чтобы показать футболисту желтую карточку, в это же время на поле появляются полицейские.

Стражи порядка в бронежилетах надели наручники и увели судью с поля.

Отметим, что в Казахстане тоже задерживали спортсменов по подозрению в наркоторговле. В прошло году в Кокшетау задержали фитнес-инструктора из Алматы по подозрению в распространении "бомб" с синтетическим наркотиком.

В Акмолинской области тренеру по лыжному спорту, работавшему в ДЮСШ, вынесли приговор за распространение наркотиков в особо крупном размере

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