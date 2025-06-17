78-летний казахстанец завоевал "серебро" Кубка мира в Италии

78-летний Абилхаир Иманбеков из ВКО занял второе место на Кубке мира по скандинавской ходьбе, который проходил в Италии, передает телеканал "Астана".

Пенсионер признался, что начал заниматься этим спортом после перенесенного инфаркта. В прошлом Абилхаир работал спасателем - много лет возглавлял Усть-Каменогорское городское управление по чрезвычайным ситуациям.

"После перенесенного инфаркта, я обратил внимание на скандинавскую ходьбу. Присоединился к группе людей в Усть-Каменогорске, занимающихся этим видом активности. Скажу так, это демократичный спорт, который позволяет постоянно находиться в движении", - рассказал призер Кубка мира.

Мужчина постоянно тренируется и приглашает всех желающих освоить этот интересный вид спорта.

Как пишет РИА Новости, скандинавская ходьба - вид тренировки, который подразумевает ходьбу с определенными правилами. Особенно он популярен среди лиц пожилого возраста, но не только.

Идея такого необычного вида оздоровительной физкультуры пришла в голову финским спортсменам-лыжникам, которые после интенсивной тренировки летом при помощи ходьбы с палками (на тот момент лыжными), зимой на соревнованиях получили более высокие результаты.

Скандинавская ходьба - самый оптимальный вид спорта для бабушек и дедушек, так как при щадящей нагрузке он имеет высокую эффективность.

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