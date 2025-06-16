Один из самых титулованных мотогонщиков в мире погиб в ДТП (фото)
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Многократный чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников погиб в ДТП в Башкортостане - информацию об этом сообщил министр спорта республики Руслан Хабибов, передает NUR.KZ.
"Ужасная новость. Сегодня утром не стало восьмикратного чемпиона мира в личном зачете, двенадцатикратного чемпиона мира в командном зачете, многократного чемпиона и обладателя кубка России по мотогонкам на льду Николая Красникова", - написал он.
Глава Минспорта Башкортостана выразил соболезнования семье погибшего спортсмена.
"Соболезнования семье и близким Николая Олеговича. Это огромная утрата для отечественного мотоспорта и для всех нас", - заявил Хабибов.
Информацию о произошедшем 16 июня ДТП озвучили в ГИБДД республики.
"Авария произошла сегодня около трех часов ночи на 69 км автодороги Р240 подъезд к М12 "Восток". По предварительным данным, столкнулись "Лада Гранта" и встречные грузовики "Газель" и "Ситрак", - сообщили в ведомстве.
В результате ДТП 40-летний водитель легкового автомобиля скончался до приезда скорой медицинской помощи.
Как пишет "Чемпионат", до мотогонок Николай спортом не занимался. В детстве свободное время он проводил с отцом в гараже, где досконально изучил мотоцикл.
Отец привел его в мотоспорт - начал с мотокросса, потом сел на ледовый мотоцикл.
В 18 лет Николай дебютировал на чемпионате мира, с ходу став восьмым, через год выиграл бронзу, а в 20 лет впервые взял чемпионский титул. Николай выигрывал чемпионат за чемпионатом, причем делал это подряд. В его активе были абсолютные победы в 2006 и 2009 годах, когда он выиграл вообще все гонки.
В итоге Красников завершил карьеру, выиграв восемь подряд чемпионатов мира в личном зачете и добавив к ним 12 титулов в командном.
В свое время спортсмен возглавлял Федерацию мотогонок Башкортостана.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2255991-odin-iz-samyh-titulovannyh-motogonshchikov-v-mire-pogib-v-dtp/
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