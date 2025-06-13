2,3 млрд тенге на контракты: уголовное дело завели на бывшее руководство ФК "Ордабасы"

2,3 миллиарда тенге - именно столько средств, по данным городских прокуроров, было незаконно выплачено футболистам клуба "Ордабасы" в Шымкенте. Продолжается расследование, передает Otyrar.kz.

Как сообщили в надзорном органе, руководство клуба заключало контракты с игроками, при этом бесконтрольно расходуя государственные средства и деньги спонсоров.

В прокуратуре Шымкента приоткрыли подробности уголовного дела в отношении бывшего руководства ФК "Ордабасы". По данным ведомства, в 2023-2024 годах футбольный клуб на контракты с 18 игроками потратил более 2,3 миллиарда тенге. Следственные действия продолжаются.

"Куда пошли деньги? С кем делились? На что тратили? Поскольку заведено уголовное дело - все будет проверено. Незаконные бонусы? Подтверждено. Прокуратура провела проверку, на основании которой и было возбуждено дело", - рассказала руководитель аппарата городской прокуратуры Шынар Каршыгакызы.

В данный момент расследование в отношении бывшего руководства футбольного клуба "Ордабасы" продолжается. Если подтвердится, что средства были потрачены безосновательно и разворованы, целый ряд лиц может быть привлечен к уголовной ответственности.

Сейчас, по данным управления спорта, клуб попрощался с бывшими игроками и набрал местную молодежь.

"Асхат Тагыберген (экс-капитан футбольного клуба - прим. ред.) не выплачивал неустойку. Стороны договорились, контракт был расторгнут. Когда я был руководителем, проверка уже велась. Это не скрывалось. Все спортсмены, у которых были контракты под защитой ФИФА, находились под их юрисдикцией. Бонусы и все остальное решала Федерация футбола", - рассказал аким Аль-Фарабийского района Маратбек Мыктыбеков.

Напомним, в марте этого года аким Шымкента Габит Сыздыкбеков раскрыл зарплату полузащитника и капитана футбольного клуба "Ордабасы" Асхата Тагыбергена.

Градоначальник заявил, что клуб "Ордабасы" достался администрации города в плачевном состоянии. При этом зарплата футболистов составляет порядка 15 млн тенге, но власти не могут ее урезать.

Тогда же Генеральная прокуратура заявила о выявленных нарушениях в казахстанском футболе, допущенных при прежнем руководстве Федерации футбола. В частности, говорилось о том, что в ФК "Ордабасы" выявили завышение контрактных сумм, продажу игроков по заниженным, а покупку по завышенным ценам, а также хищения средств.

Позже советник президента Казахстанской федерации футбола Нурсултан Курман сообщил об уходе капитана сборной Казахстана Асхата Тагыбергена из "Ордабасы". По словам спортивного чиновника, до окончания контракта Асхата Тагыбергена оставалось 10 месяцев, но выплаты компенсации в полном объеме он не требовал.

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