Врезался в дерево: 21-летний автогонщик погиб во время заезда в Польше
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21-летний итальянский гонщик Маттео Доретто погиб во время заезда в Польше - трагедия случилась во время тестовых заездов, передает РИА Спорт.
Известно, что автомобиль марки Peugeot 208 Rally4, которым управлял Доретто вместе со штурманом Самуэле Пеллегрино, сошел с трассы. Машина врезалась в дерево.
Сообщается, что спасателям потребовалось время, чтобы извлечь тело пилота из авто.
Штурман выижил и даже смог самостоятельно выбраться из машины. Его госпитализировали в профилактических целях - состояние не оценивается как тяжелое.
Сообщается, что погибший пилот был чемпионом Италии в юниорской категории.
Напомним, в мае этого года два мотогонщика погибли, один получил серьезные травмы во время гонок British Supersport Championship. Инцидент произошел в самом начале гонки - на первом круге. На одном из поворотов произошла массовая авария - в нее попали сразу 11 мотоциклистов.
До этого заезды гран-при Японии в чемпионате мира "Формулы-1" завершились авариями и пожарами - красные флаги пришлось поднимать четыре раза, в том числе из-за серьезного столкновения со стеной.
Сначала австралиец Джек Дуэн на большой скорости врезался в стену на скоростном повороте - его машина была искорежена, а спортсмен выбыл из сессии.
К счастью, гонщик ушел с трассы невредимым.
После в аварию попал опытный пилот Фернандо Алонсо. Его Aston Martin вылетел за пределы трассы, а затем упал в гравийную ловушку - гонку пришлось прервать.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2254860-vrezalsya-v-derevo-21-letniy-avtogonshchik-pogib-vo-vremya-zaezda-v-polshe/
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