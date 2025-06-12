Главный инвестор польского ФК подавился вареником и умер

Главный инвестор краковского футбольного клуба "Висла" Томас Кокосински умер, подавившись вареником в одном из ресторанов, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Спорт.
Как пишет издание, ссылаясь на польские СМИ, Кокосински прибыл в Польшу, чтобы завершить покупку миноритарного пакета акций "Вислы" стоимостью 5 миллионов долларов.
4 июня за ужином мужчина поперхнулся вареником в одном из краковских ресторанов.
Сообщается, что он был госпитализирован в критическом состоянии из-за гипоксии и смерти мозга.
Во вторник инвестор скончался, он был отключен от аппарата ИВЛ из-за необратимых нарушений функций мозга.
По данным издания, Кокосински с 2010 года был президентом компании Metalogic Industries, которая специализируется на металлообработке.
Как помочь подавившемуся человеку
На сайте российского медцентра опубликована инструкция - как помочь подавившемуся человеку:
- встаньте сбоку и немного позади от пострадавшего. Одной рукой придерживайте грудь, другой наклоняйте человека сильно вперед. Такое положение поможет инородному телу, если оно сдвинется, выйти наружу, а не попасть обратно в дыхательные пути;
- похлопайте основанием ладони свободной руки между лопатками пострадавшего. Сделайте 5 резких ударов.
Если эти меры не помогли:
- встаньте позади пострадавшего, немного нагнитесь и обхватите верхнюю часть его живота обеими руками;
- наклоните человека вперед;
- сожмите одну руку в кулак и положите ее на верхнюю часть живота пострадавшего - на два пальца выше от пупка;
- обхватите кулак свободной рукой и сделайте резкий толчок внутрь и вверх;
- повторите движение не больше 5 раз;
- если посторонний предмет из дыхательных путей не вышел и лучше не становится, вызовите скорую;
Последний способ - толчки в живот - может вызвать повреждения внутренних органов. После него желательно пройти осмотр у специалиста.
После извлечения инородного предмета в дыхательных путях могут остаться его частички. Если человек продолжает кашлять, испытывает трудности при глотании или чувствует, что в горле по-прежнему что-то мешается, необходимо срочно обратиться к врачу.
Внимание! Материал носит лишь ознакомительный характер. Не следует прибегать к описанным в нем методам лечения без предварительной консультации с врачом.
Напомним, в 2023 году в российском Омске 38-летняя женщина, участвуя в конкурсе на скоростное поедание блинов, подавилась и умерла.
А в прошлом году в Великобритании женщина умерла, участвуя в конкурсе на поедание зефира.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2254566-glavnyy-investor-polskogo-fk-podavilsya-varenikom-i-umer/