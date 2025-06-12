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Главный инвестор польского ФК подавился вареником и умер

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Мужчина ест в кафе
Мужчина. Иллюстративное фото: pexels.com

Главный инвестор краковского футбольного клуба "Висла" Томас Кокосински умер, подавившись вареником в одном из ресторанов, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Спорт.

Как пишет издание, ссылаясь на польские СМИ, Кокосински прибыл в Польшу, чтобы завершить покупку миноритарного пакета акций "Вислы" стоимостью 5 миллионов долларов.

4 июня за ужином мужчина поперхнулся вареником в одном из краковских ресторанов.

Сообщается, что он был госпитализирован в критическом состоянии из-за гипоксии и смерти мозга.

Во вторник инвестор скончался, он был отключен от аппарата ИВЛ из-за необратимых нарушений функций мозга.

По данным издания, Кокосински с 2010 года был президентом компании Metalogic Industries, которая специализируется на металлообработке.

Как помочь подавившемуся человеку

На сайте российского медцентра опубликована инструкция - как помочь подавившемуся человеку:

  • встаньте сбоку и немного позади от пострадавшего. Одной рукой придерживайте грудь, другой наклоняйте человека сильно вперед. Такое положение поможет инородному телу, если оно сдвинется, выйти наружу, а не попасть обратно в дыхательные пути;
  • похлопайте основанием ладони свободной руки между лопатками пострадавшего. Сделайте 5 резких ударов.

Если эти меры не помогли:

  • встаньте позади пострадавшего, немного нагнитесь и обхватите верхнюю часть его живота обеими руками;
  • наклоните человека вперед;
  • сожмите одну руку в кулак и положите ее на верхнюю часть живота пострадавшего - на два пальца выше от пупка;
  • обхватите кулак свободной рукой и сделайте резкий толчок внутрь и вверх;
  • повторите движение не больше 5 раз;
  • если посторонний предмет из дыхательных путей не вышел и лучше не становится, вызовите скорую;

Последний способ - толчки в живот - может вызвать повреждения внутренних органов. После него желательно пройти осмотр у специалиста. 

После извлечения инородного предмета в дыхательных путях могут остаться его частички. Если человек продолжает кашлять, испытывает трудности при глотании или чувствует, что в горле по-прежнему что-то мешается, необходимо срочно обратиться к врачу.

Внимание! Материал носит лишь ознакомительный характер. Не следует прибегать к описанным в нем методам лечения без предварительной консультации с врачом.

Напомним, в 2023 году в российском Омске 38-летняя женщина, участвуя в конкурсе на скоростное поедание блинов, подавилась и умерла.

А в прошлом году в Великобритании женщина умерла, участвуя в конкурсе на поедание зефира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2254566-glavnyy-investor-polskogo-fk-podavilsya-varenikom-i-umer/