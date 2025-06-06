"Самая сексуальная в мире волейболистка" устроила жаркую фотосессию на острове

Спортсменка из США Кайла Симмонс, которую в Сети называют самой сексуальной в мире волейболисткой, снялась в откровенном купальнике на катере, передает NUR.KZ.

Серией фото Кайла поделилась на своей Instagram-странице, за которой следят более 1 млн пользователей.

Судя по снимкам, спортсменка отдыхала на острове Санта-Каталина в Тихом океане.

На опубликованных фото знаменитость попозировала бикини, состоящем из частично оголяющего грудь бюстгальтера и микроплавок.

Поклонникам девушки снимки пришлись по душе.

"Красота", "Ты абсолютная богиня", "Слишком жаркая", "Ты мой идеал", - гласят комментарии под постом с фотографиями.

Отметим, по информации Sports.ru, Кайла Симмонс была капитаном университетской команды во Флориде, выступала за юношескую сборную США, затем перешла в волейбольную команду Университета Маршалла.

Девушка с успехом выступала на уровне NCAA (сильнейшей студенческой лиги Америки).

Однако из-за критики касательно ее откровенных фото в соцсетях Симмонс решила завершить спортивную карьеру.