"Самая сексуальная в мире волейболистка" устроила жаркую фотосессию на острове
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Спортсменка из США Кайла Симмонс, которую в Сети называют самой сексуальной в мире волейболисткой, снялась в откровенном купальнике на катере, передает NUR.KZ.
Серией фото Кайла поделилась на своей Instagram-странице, за которой следят более 1 млн пользователей.
Судя по снимкам, спортсменка отдыхала на острове Санта-Каталина в Тихом океане.
На опубликованных фото знаменитость попозировала бикини, состоящем из частично оголяющего грудь бюстгальтера и микроплавок.
Поклонникам девушки снимки пришлись по душе.
"Красота", "Ты абсолютная богиня", "Слишком жаркая", "Ты мой идеал", - гласят комментарии под постом с фотографиями.
Отметим, по информации Sports.ru, Кайла Симмонс была капитаном университетской команды во Флориде, выступала за юношескую сборную США, затем перешла в волейбольную команду Университета Маршалла.
Девушка с успехом выступала на уровне NCAA (сильнейшей студенческой лиги Америки).
Однако из-за критики касательно ее откровенных фото в соцсетях Симмонс решила завершить спортивную карьеру.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2252049-samaya-seksualnaya-v-mire-voleybolistka-ustroila-zharkuyu-fotosessiyu-na-ostrove/
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