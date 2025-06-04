Игрок "Реала" может получить тюремный срок за секс-видео с несовершеннолетней

22-летний футболист мадридского "Реала" Рауль Асенсио может оказаться за решеткой за распространение секс-видео с несовершеннолетней.

По данным издания Daily Mail, адвокаты девушки добиваются заключения сроком четыре года для центрального защитника королевского клуба.

Асенсио обвиняют в том, что он поделился видео с участием девушки, которой на момент съемок было 16 лет, и сделал это, зная, что она не давала разрешения на съемку.

Он настаивает на своей невиновности.

Также дело ведется в отношении еще троих фигурантов, связанных с футболом.

По информации Sports.ru, для трех других подозреваемых запрашивают по 4 года 10 месяцев тюрьмы.

С Асенсио требуют взыскание компенсации в размере 58 тыс. евро.

Также сообщается, что аналогичный иск подаст еще одна предполагаемая жертва преступления, на тот момент уже достигшая совершеннолетия.

По данным 24 СМИ, Рауль Асенсио дель Росарио появился на свет 13 февраля 2003 года в столице Канарских островов городе Лас-Пальмасе. В возрасте восьми лет мальчик попал в академию клуба "Ветеранос дель Пилар".

В системе мадридского "Реала" Асенсио оказался в 2017 году, перейдя в "Кастилью" из"Лас-Пальмаса".

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